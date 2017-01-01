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    Известный украинский композитор порекомендовал участнице шоу «Х-фактор» заняться вокалом

    Музыкальный продюсер вокального шоу «Голосi країни» и популярный украинский композитов Руслан Квинта прокомментировал в соцсети выступления конкурсантов во время последнего эфира «Х-фактора»
    Многие телезрители и поклонники проекта «Х-фактор» отметили, что последний эфир шоу, во время которого участники исполнили украинские песни, был откровенно слабым и «сырым».  И комментарии пользователей соцсетей совпали с мнением украинского композитора Руслана Квинты. На своей странице в соцсети, Квинта
    • Вчора, 17:49
    • Розсилка

    Музыкальный продюсер вокального шоу «Голосi країни» и популярный украинский композитов Руслан Квинта прокомментировал в соцсети выступления конкурсантов во время последнего эфира «Х-фактора»

    Многие телезрители и поклонники проекта «Х-фактор» отметили, что последний эфир шоу, во время которого участники исполнили украинские песни, был откровенно слабым и «сырым». 

    И комментарии пользователей соцсетей совпали с мнением украинского композитора Руслана Квинты. На своей странице в соцсети, Квинта порекомендовал подопечной Андрея Данилко позаниматься с преподавателем вокала. 

    «Певице Kazka настоятельно требую заняться вокалом!», - отметил композитор.

    По мнению Руслана Квинты, артистке стоит поработать над интонацией и дыханием.

    В комментариях к посту Руслана Квинты многие пользователи отметили, что к такому совету стоит прислушаться практически всем участникам нового сезона шоу. 

    «Я бы дала этот совет почти всем участникам этого сезона. Вчера впервые решила посмотреть от начала до конца и была просто в шоке, сколько фальши, какие пустые выступления, что даже декорации не спасают», «Kazka взяла и испортила полностью мою любимую песню «Журавли», я был просто в ужасе... Этот сезон Х-Фактора напрочь провальный...», - отметили пользователи.

    Scotch предлагает сравнить выступление участницы шоу «Х-фактор» с оригинальной композицией группы The Hardkiss - «Журавлі» и вынести свой вердикт.

    Видеоклип группы The Hardkiss на песню «Журавлі» 


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