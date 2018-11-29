Известная телеведущая дала пять советов по уходу за лицом



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Юлия Янчар

Девушка посоветовала обращаться к дипломированным специалистам, которые будут бережно относиться к вашей коже

Зимой наша кожа нуждается в особом внимании и уходе. Об обязательных ежедневных процедурах, а также о вредных привычках, от которых лучше отказаться, ведущая программы «Вікна-новини» Юлия Янчар рассказала в социальной сети.

Никогда не ложиться спать с макияжем

Это - табу! Особенно с тяжелым эфирным гримом, после какой-то вечеринки или развлечения. Никогда! Поры за ночь забиваются и нечем дышать, а утром – можете смело считать прыщи стоя перед зеркалом.

Четырехэтапная система очистки кожи

Для снятия макияжа я использую мицеллярную воду. Но недавно от своего косметолога узнала, что ее нужно смывать водой. Это важно, потому что мицеллы активно работают на коже. Далее умывание пенкой или гелем - это зависит от марки. Тоник очищающий или для сужения пор, потому что у меня комбинированная кожа. И крем как последний этап увлажнения.

Хотя бы один раз в неделю делать различные маски

Увлажняющие, тонизирующие, подтягивающие, корректирующие. Главное, чтобы кожа насыщалась витаминами и минералами.

Не давить прыщи

Это святое правило, которое мне очень трудно давалось поначалу. Это такая же странная привычка, как и с маникюрными ножницами. Всегда думаешь - я только немного, а потом все ногти горят. Так же и с лицом. Там придавила, там надавила, а там разодрала в кровь и все - лицо как у продавщицы рыбы на средневековом рынке. Лицо - это мое основное орудие труда, поэтому с ним нужно быть очень осторожным. К этому пониманию я пришла после того, как стала посещать квалифицированного дерматолога и косметолога.

Регулярные или профилактические визиты к косметологам/дерматологам

Я счастлива, что нашла суперпрофессионалов. Я была в разных клиниках и салонах. Скажу одно - никогда не смотрите на эти бессмысленные дипломы или сертификаты на стенах. Всегда спрашивайте, есть ли у этого человека, которому вы доверяете свое лицо, - диплом врача?! Потому что только дерматолог по специальности будет относиться к вашей коже не как к предмету для экспериментов, а как к органу, который нельзя повредить.

По материалам СТБ.