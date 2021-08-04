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    Как выглядит самая привлекательная спортсменка в мире, которой хочется отдать и золото, и сердце

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    Как выглядит самая привлекательная спортсменка в мире, которой хочется отдать и золото, и сердце

    Девушка обладает модельной внешностью, с помощью которой покорила армию фанатов в соцсет

    Австрийский журнал Busted Coverage назвал немецкую бегунью Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой, и 22-летняя красавица не устает это доказывать

    Эффектная блондинка, может, и не лидирует в мире спорта по количеству медалей, зато может похвастаться такой армией фанатов, которая многим и не снилась

    В Инстаграме у Алисы 2,2 млн поклонников, которые любуются ее модельной внешностью: соблазнительные пропорции, длинные ноги, густые локоны и ангельские черты лица способны свести с ума кого угодно.

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    Как выглядит самая привлекательная спортсменка в мире, которой хочется отдать и золото, и сердце
    Как выглядит самая привлекательная спортсменка в мире, которой хочется отдать и золото, и сердце
    Как выглядит самая привлекательная спортсменка в мире, которой хочется отдать и золото, и сердце
    Как выглядит самая привлекательная спортсменка в мире, которой хочется отдать и золото, и сердце

    Однако недавно бегунья порадовала пользователей неожиданной новостью: девушка квалифицировалась на Игры в Токио и должна была побороться за свою первую олимпийскую медаль в эстафете 4×400 м. Но смешанная команда Германии была дисквалифицирована за контакт с командой Ямайки, пишет New York Post

    Впрочем, у Алисы еще остается шанс выступить в женской эстафете. И хотя многие считают, что она идет к успеху с помощью внешности, а не мастерства, сама красавица заявляет, что спорт для нее всегда на первом месте. Даже несмотря на то, что не приносит много денег

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Как выглядит самая привлекательная спортсменка в мире, которой хочется отдать и золото, и сердце