Карди Би призналась, что приводила мужчин в невменяемое состояние и грабила их



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Карди Би

Певица счастлива, вырвавшись из прошлой жизни, но знает, что многим женщинам так и не удалось выскочить из порочного круга

Американская певица Карди Би попала в центр крупного скандала из-за собственного признания, которое сделала три года назад. Поклонники 26-летней певицы нашли видео, в котором она рассказывает, как нарушала закон.

«Похоже, вы забыли все то, что мне приходилось совершать. Я занималась стриптизом, мне случалось говорить: «Оу, ты хочешь меня? О, да, да, пойдем в отель». Я накачивала парней наркотиками и обворовывала их. Вот что я делала!» - призналась Карди Би.

Сегодня видео стало достоянием широкой общественности. Теперь недоброжелатели Карди обвиняют ее в кражах, а также замечают: ее жертвы могли умереть от передозировки.

«Если бы об этом заявил мужчина, его ни за что не оставили бы безнаказанным», - написала пользовательница под ником Mama Carol, которая первой вспомнила об этом признании звезды.

В Instagram певица сделала официальное заявление по поводу скандального видео. Она признала, что сказанное - правда. «Я никогда не прославляла те вещи, что мне пришлось совершить, я никогда не упоминаю о них в музыке, потому что не горжусь ими. Я сделала тот выбор, который сделала, потому что имела очень ограниченный запас вариантов, и выжила», - заявила хип-хоп-исполнительница из Бронкса.

Певица добавила, что счастлива, вырвавшись из той жизни. Но она помнит, что многим женщинам так и не удалось выскочить из этого круга. «Все, что я могу сейчас сделать, - это стать лучше для себя, своей семьи и своего будущего», - заключила звезда.

Джерело: Cosmopolitan