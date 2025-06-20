«Холостяк-14» із Тарасом Цимбалюком стартував зі скандалу

Старт зйомок «Холостяка-14» із Тарасом Цимбалюком викликав суперечливі реакції в мережі

Романтичне реаліті-шоу «Холостяк» офіційно розпочало зйомки свого 14-го сезону. У мережі вже з'явилися перші фотографії з-за лаштунків першої вечірки, де головний герой, актор Тарас Цимбалюк, знайомиться з учасницями проєкту. Зйомки проходять в одному з заміських ресторанів під Києвом. Новий сезон вийде в ефір цієї осені, про це повідомив «Главком» з посиланням на офіційну сторінку проєкту.

Тарас Цимбалюк, відомий за ролями у серіалах «Спіймати Кайдаша» та «Кава з кардамоном», постав на фото у стильному діловому костюмі, поруч з незмінним ведучим шоу Григорієм Решетником. На сторінці проєкту зазначили: «Ми знаємо, ви чекали на це фото. Тепер офіційно – нову історію розпочато. «Холостяк» Тарас Цимбалюк – вже цієї осені».

Рішення обрати Тараса Цимбалюка головним героєм було оголошено 18 квітня. Актор пояснив, що для нього це новий телевізійний досвід та виклик, а також щире бажання знайти партнерку, адже він не перебуває у стосунках вже кілька місяців.

фото: Холостяк (The Bachelor Ua)

фото: Холостяк (The Bachelor Ua)

Скандали навколо Холостяка та реакція глядачів

Кандидатура Тараса Цимбалюка не залишилася без гострої критики з боку інтернет-користувачів. У коментарях під новиною про старт зйомок та першими фотографіями люди висловили своє невдоволення та розчарування. Серед основних причин негативної реакції наголошують на недоцільності проєкту в умовах війни. Також питання до самого Цимбалюка, зокрема про його участь у шоу та чому він не перебуває в армії/воює.

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Нагадаємо, український актор Тарас Цимбалюк, відомий за своїми ролями у фільмі «Чорний ворон» та серіалі «Спіймати Кайдаша», стане головним героєм нового сезону телевізійного шоу «Холостяк». Про це телеканал СТБ офіційно повідомив 18 квітня.