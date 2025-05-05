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Цимбалюк зізнався, чому погодився стати головним героєм шоу «Холостяк»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Цимбалюк став героєм нового 14-го сезону шоу «Холостяк»
фото: taras.tsymbaliuk/Instagram

Цимбалюк: Я вірю, що можу зустріти людину, яка по-новому вплине на моє особисте життя

Український актор Тарас Цимбалюк пояснив своє рішення стати головним героєм нового 14-го сезону шоу «Холостяк». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Цимбалюка в Instagram.

«Я бачу для себе цей проєкт – абсолютно новим телевізійним досвідом та, без перебільшення, новим викликом. У мене склались стосунки з СТБ : було зіграно багато яскравих ролей... тому, я довіряю, що і в цьому форматі народиться щось цікаве для глядачів», - наголосив актор.

Цимбалюк зізнався, чому погодився стати головним героєм шоу «Холостяк» фото 1
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Цимбалюк зауважив, що не перебуваю у стосунках вже кілька місяців: «Тому, я можу органічно на себе прийняти умови цієї програми».

«Я дійсно вірю, що є вірогідність, що я там можу зустріти людину, яка по-новому вплине на моє особисте життя. Також мені приємно, ще і в такому ампалуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю і ще, знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу «Холостяк» – улюблений проєкт на ТБ, тож, буду намагатись зробити все, щоб ви і надалі лишались фанатами цієї програми!», – підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк, відомий за своїми ролями у фільмі «Чорний ворон» та серіалі «Спіймати Кайдаша», стане головним героєм нового сезону телевізійного шоу «Холостяк».

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Також Тарас Цимбалюк прокоментував скандал навколо його вечірки з дівчиною Світланою Готочкіною і блогеркою Анною Алхім під російську музику.

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Теги: Тарас Цимбалюк Холостяк СТБ

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