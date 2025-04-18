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Стало відомо ім'я нового «Холостяка»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Автори проекту заявили, що отримали безліч листів від жінок, які наполягали на участі актора
фото: іnstagram.com/taras.tsymbaliuk

Новий сезон «Холостяка» з харизматичним головним героєм обіцяє стати не тільки романтичним, але й емоційним

 

Український актор Тарас Цимбалюк, відомий за своїми ролями у фільмі «Чорний ворон» та серіалі «Спіймати Кайдаша», стане головним героєм нового сезону телевізійного шоу «Холостяк». Про це телеканал СТБ офіційно повідомив 18 квітня, пише «Главком».

«Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому», – зазначили у дописі.

Автори проекту заявили, що отримали безліч листів від жінок, які наполягали на участі актора Тараса Цимбалюка. Тому вирішили прислухатися до глядачок.

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Допис, поширений Телеканал СТБ🇺🇦 (@stbua)

Тарас Цимбалюк народився у Корсуні-Шевченківському, у сім'ї викладачів. У дитинстві він займався бальними танцями, дзюдо і боксом, а вже у старших класах розвинув творчий інтерес завдяки участі у шкільних заходах. У 2013 році Тарас закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

5 фото
На весь екран
фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Його кар’єра на телебаченні розпочалася у 2011 році з серіалу «Щоденники темного»

Його кар’єра на телебаченні розпочалася у 2011 році з серіалу «Щоденники темного». За понад десятиліття роботи він здобув популярність завдяки ролям у таких проєктах, як «Жіночий лікар», «Суперкопи», «Кава з кардамоном», «Чорний ворон» та багатьох інших.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь, переможниця шоу «Холостяк 13», вперше висловилася щодо причин розриву стосунків із ветераном війни Олександром Тереном. Бєлєнь зауважила, що не підтримує контакт з Тереном. Однак вона зазначила, що про стосунки не шкодує.

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Теги: Холостяк СТБ Тарас Цимбалюк

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