Ким Кардашьян показала, как выглядит ее шикарный особняк за $60 миллионов (фото)



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«Я еще не плавала в семейном бассейне», - признание Ким удивило ее мужа Канье Уэста Фото: instagram.com/kimkardashian

Супруги также раскрыли подробности необычного дизайна

39-летняя Ким Кардашьян и ее муж, 42-летний Канье Уэст, впустили журналистов в свое имение, расположенное в пригороде Лос-Анджелеса. Роскошный особняк звездной пары попал на страницы авторитетного издания Architectural Digest. Кардашьян заявила, что всегда мечтала стать героиней одного из выпусков журнала. В этом стремлении ее поддержал и любимый мужчина.

К своей цели пара шла долго и основательно. Свой нынешний дом они приобрели в 2013 году за $20 млн. В качестве дизайнера был приглашен бельгиец Аксель Вервурдт. После капитального ремонта недвижимость выросла в цене до $60 млн.

Звездная пара изначально отдала предпочтение минимализму - голые стены, аскетичный дизайн, авторская мебель. Ким сообщила, что Канье оригинально подошел даже к созданию гардеробных комнат.

Участница реалити-шоу заметила, что еще ни разу не пользовалась их огромным бассейном, расположенном на заднем дворе имения. Модель с юмором сообщила, что они решили всегда поддерживать в бассейне одну температуру, чтобы дети могли плавать в любое время дня и вечера. Но из-за этого он больше «напоминает джакузи». Это признание Ким очень удивило Уэста.