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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала, как выглядит ее шикарный особняк за $60 миллионов (фото)

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    <p>&laquo;Я еще не плавала в семейном бассейне&raquo;, - признание Ким удивило ее мужа Канье Уэста</p> <div></div> - Ким Кардашьян показала, как выглядит ее шикарный особняк за $60 миллионов (фото)

    «Я еще не плавала в семейном бассейне», - признание Ким удивило ее мужа Канье Уэста

    Фото: instagram.com/kimkardashian

    Супруги также раскрыли подробности необычного дизайна

    39-летняя Ким Кардашьян и ее муж, 42-летний Канье Уэст, впустили журналистов в свое имение, расположенное в пригороде Лос-Анджелеса. Роскошный особняк звездной пары попал на страницы авторитетного издания Architectural Digest. Кардашьян заявила, что всегда мечтала стать героиней одного из выпусков журнала. В этом стремлении ее поддержал и любимый мужчина.

    К своей цели пара шла долго и основательно. Свой нынешний дом они приобрели в 2013 году за $20 млн. В качестве дизайнера был приглашен бельгиец Аксель Вервурдт. После капитального ремонта недвижимость выросла в цене до $60 млн.

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    Ким Кардашьян показала, как выглядит ее шикарный особняк за $60 миллионов (фото)
    Ким Кардашьян показала, как выглядит ее шикарный особняк за $60 миллионов (фото)
    Ким Кардашьян показала, как выглядит ее шикарный особняк за $60 миллионов (фото)
    Ким Кардашьян показала, как выглядит ее шикарный особняк за $60 миллионов (фото)
    Ким Кардашьян показала, как выглядит ее шикарный особняк за $60 миллионов (фото)
    Фото: instagram.com/kimkardashian

    Звездная пара изначально отдала предпочтение минимализму - голые стены, аскетичный дизайн, авторская мебель. Ким сообщила, что Канье оригинально подошел даже к созданию гардеробных комнат.

    Участница реалити-шоу заметила, что еще ни разу не пользовалась их огромным бассейном, расположенном на заднем дворе имения. Модель с юмором сообщила, что они решили всегда поддерживать в бассейне одну температуру, чтобы дети могли плавать в любое время дня и вечера. Но из-за этого он больше «напоминает джакузи». Это признание Ким очень удивило Уэста.

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    Кардашьян недвижимость Канье Уэст
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