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    Шоу-биз

    Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире

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    Замыкают десятку образцово красивых мужчин Канье Уэст, в котором не идеальна только форма лица, и обладатель лучшего носа Райан Гослинг - Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире
    Замыкают десятку образцово красивых мужчин Канье Уэст, в котором не идеальна только форма лица, и обладатель лучшего носа Райан Гослинг

    Хирург отметил, что у Генри Кавилла идеальные губы и лоб, а у Брэдли Купера отлично расположены глаза, и оставил Брэду Питту лишь четвертую строчку за несовершенный нос

    Роберт Паттинсон оказался обладателем самого красивого лица в мире по результатам нового исследования известного пластического хирурга Джулиана Де Сильвы. Он измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитых мужчин и выяснил, что черты 33-летнего британца наиболее близки к «золотому сечению» (эстетическому канону, на который опирались художники эпохи Возрождения для создания совершенных пропорций). Таким же образом в прошлом году Де Сильва узнал, что модель Белла Хадид является самой привлекательной женщиной планеты.

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    Также хирург отметил, что у Генри Кавилла идеальные губы и лоб, а у Брэдли Купера отлично расположены глаза, и оставил Брэду Питту лишь четвертую строчку за несовершенный нос — в отличие от Хью Джекмана, у которого эта часть лица оказалась самой удачной. Замыкают десятку образцово красивых мужчин Канье Уэст, в котором не идеальна только форма лица, и обладатель лучшего носа Райан Гослинг, которому не так повезло с губами.

    Так выглядит полный рейтинг:

    Роберт Паттинсон (92.15%)

    Генри Кавилл (91.64%)

    Брэдли Купер (91.08%)

    Брэд Питт (90.51%)

    Джордж Клуни (89.91%)

    Хью Джекман (89.64%)

    Дэвид Бекхэм (88.96%)

    Идрис Эльба (88.01%)

    Канье Уэст (87.94%)

    Райан Гослинг (87.48%)

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