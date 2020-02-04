Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире
Хирург отметил, что у Генри Кавилла идеальные губы и лоб, а у Брэдли Купера отлично расположены глаза, и оставил Брэду Питту лишь четвертую строчку за несовершенный нос
Роберт Паттинсон оказался обладателем самого красивого лица в мире по результатам нового исследования известного пластического хирурга Джулиана Де Сильвы. Он измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитых мужчин и выяснил, что черты 33-летнего британца наиболее близки к «золотому сечению» (эстетическому канону, на который опирались художники эпохи Возрождения для создания совершенных пропорций). Таким же образом в прошлом году Де Сильва узнал, что модель Белла Хадид является самой привлекательной женщиной планеты.
Также хирург отметил, что у Генри Кавилла идеальные губы и лоб, а у Брэдли Купера отлично расположены глаза, и оставил Брэду Питту лишь четвертую строчку за несовершенный нос — в отличие от Хью Джекмана, у которого эта часть лица оказалась самой удачной. Замыкают десятку образцово красивых мужчин Канье Уэст, в котором не идеальна только форма лица, и обладатель лучшего носа Райан Гослинг, которому не так повезло с губами.
Так выглядит полный рейтинг:
Роберт Паттинсон (92.15%)
Генри Кавилл (91.64%)
Брэдли Купер (91.08%)
Брэд Питт (90.51%)
Джордж Клуни (89.91%)
Хью Джекман (89.64%)
Дэвид Бекхэм (88.96%)
Идрис Эльба (88.01%)
Канье Уэст (87.94%)
Райан Гослинг (87.48%)