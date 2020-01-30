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    Шоу-биз

    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу

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    39-летняя Ким Кардашьян переживает кризис в отношениях с 42-летним рэпером Канье Уэстом - «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    39-летняя Ким Кардашьян переживает кризис в отношениях с 42-летним рэпером Канье Уэстом

    Супруги решились на совместную терапию ради спасения своего брака

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и популярный рэпер Канье Уэст прибегли к помощи специалиста. Супруги обратились к сексологу. Он дает им консультации. Артисты надеются, что искра может вспыхнуть с новой силой. В прошлом звезды уже прибегали к этому методу, тогда они смогли наладить общение.

    Напряжение в семье Ким и Канье возникло в 2017 году, когда популярную брюнетку ограбили в Париже. С тех пор проблемы нарастали как снежный ком. Кардашьян на время ушла в себя, а Уэст столкнулся с биполярным расстройством. Рэпер ищет выход в духовных практиках и исследует вопросы религии.

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    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу
    «Хотят вернуть страсть»: Ким Кардашьян и Канье Уэст ходят к сексологу

    «Они проводят сеансы терапии не реже раза в неделю. Каждый рассказывает о своих разочарованиях, а эксперт дает рекомендации о том, как раскрыться и лучше общаться. Сексолог советует, как вернуть сексуальное влечение в их размеренную жизнь», — цитирует свой источник Radar.

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    Кардашьян Канье Уэст время
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