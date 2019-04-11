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    Шоу-биз

    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену

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    Кит Харингтон и Лесли Роуз - Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон и Лесли Роуз

    Знаменитый актер поплатился собственным кошельком за неудачную шутку

    32-летний Кит Харингтон  любит отмечать День дурака и оригинально шутит над друзьями, родными и близкими.

    В этом году актер из «Игры престолов» решил разыграть свою коллегу по сериалу и супругу, 32-летнюю актрису Роуз Лесли. Правда, в этот раз жертвой розыгрыша в итоге оказался он сам.

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    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену
    Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену

    Кит показал Роуз статью о закрытии производства миндального молока, которое она пьет каждый день. Актер сам выдумал и написал новость. «Я знал, что она не будет пить никакое другое молоко», - заявил Харингтон.

    Лесли поверила в информацию о закрытии завода и решила заказать молоко про запас. «Она выкупила целую партию молока!» - признался артист. Покупка обошлась Роуз в 150 фунтов. Кстати, деньги она взяла с кредитной карточки мужа.

    Ранее Кит Харингтон стал звездой американского шоу Saturday Night Live. Актер станцевал стриптиз в образе Кармен. Во время «горячего» танца он выкрикивал хулиганские фразы пародийным голосом, закидывал ногу на стол и обмахивался веером.

     

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