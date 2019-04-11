Кит Харингтон рассказал, как неудачно разыграл жену



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Кит Харингтон и Лесли Роуз

Знаменитый актер поплатился собственным кошельком за неудачную шутку

32-летний Кит Харингтон любит отмечать День дурака и оригинально шутит над друзьями, родными и близкими.

В этом году актер из «Игры престолов» решил разыграть свою коллегу по сериалу и супругу, 32-летнюю актрису Роуз Лесли. Правда, в этот раз жертвой розыгрыша в итоге оказался он сам.

Кит показал Роуз статью о закрытии производства миндального молока, которое она пьет каждый день. Актер сам выдумал и написал новость. «Я знал, что она не будет пить никакое другое молоко», - заявил Харингтон.

Лесли поверила в информацию о закрытии завода и решила заказать молоко про запас. «Она выкупила целую партию молока!» - признался артист. Покупка обошлась Роуз в 150 фунтов. Кстати, деньги она взяла с кредитной карточки мужа.

Ранее Кит Харингтон стал звездой американского шоу Saturday Night Live. Актер станцевал стриптиз в образе Кармен. Во время «горячего» танца он выкрикивал хулиганские фразы пародийным голосом, закидывал ногу на стол и обмахивался веером.