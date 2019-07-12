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    Шоу-биз

    «Кони привередливые» и «Банька по-белому»: Алексей Горбунов споет лучшие песни Владимира Высоцкого

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    Алексей Горбунов - «Кони привередливые» и «Банька по-белому»: Алексей Горбунов споет лучшие песни Владимира Высоцкого
    Алексей Горбунов

    25 июля харизматичный артист отыграет концерт в столице

    25 июля 1980 года ушел из жизни легендарный поэт, бард и актер Владимир Высоцкий.  Ко Дню Памяти великого артиста в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы «Грусть пилота». 

    «Высоцкий - это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое и то, что запомнится на всю жизнь», - признался Алексей Горбунов.

    Алексей Горбунов не хочет быть «Высоцким». Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении «Кони привередливые», «Банька по-белому», «На Большом Каретном» звучат иначе чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.

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    «Кони привередливые» и «Банька по-белому»: Алексей Горбунов споет лучшие песни Владимира Высоцкого
    «Кони привередливые» и «Банька по-белому»: Алексей Горбунов споет лучшие песни Владимира Высоцкого
    «Кони привередливые» и «Банька по-белому»: Алексей Горбунов споет лучшие песни Владимира Высоцкого
    «Кони привередливые» и «Банька по-белому»: Алексей Горбунов споет лучшие песни Владимира Высоцкого
    «Кони привередливые» и «Банька по-белому»: Алексей Горбунов споет лучшие песни Владимира Высоцкого

    Кроме музыки меломанов также ждет камерное общение, дружеская атмосфера, стихи и интересные невыдуманные истории жизни из-за кулис.

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