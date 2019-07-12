«Кони привередливые» и «Банька по-белому»: Алексей Горбунов споет лучшие песни Владимира Высоцкого



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Алексей Горбунов

25 июля харизматичный артист отыграет концерт в столице

25 июля 1980 года ушел из жизни легендарный поэт, бард и актер Владимир Высоцкий. Ко Дню Памяти великого артиста в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы «Грусть пилота».

«Высоцкий - это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое и то, что запомнится на всю жизнь», - признался Алексей Горбунов.

Алексей Горбунов не хочет быть «Высоцким». Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении «Кони привередливые», «Банька по-белому», «На Большом Каретном» звучат иначе чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.

Кроме музыки меломанов также ждет камерное общение, дружеская атмосфера, стихи и интересные невыдуманные истории жизни из-за кулис.