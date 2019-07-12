Стало известно, какие композиции споет Дмитрий Бабак на «Славянском базаре»



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Дмитрий Бабак

15 июля стартует международный фестиваль искусств «Славянский базар», в рамках которого состоится конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»

В этом году в международном конкурсе исполнителей примут участие конкурсанты из 18 стран мира. Украину на престижной музыкальной сцене представит певец и композитор Дмитрий Бабак.

По словам Дмитрия, он уже много лет является фанатом данного фестиваля. С самого детства в его семье была традиция – собираться вместе перед телеэкраном, чтобы поддержать молодых украинских исполнителей, решивших испытать силы на этом серьезном конкурсе.

Дмитрий признался: «Если бы мне кто-то тогда сказал, что я также выйду на сцену «Славянского базара» – рассмеялся бы! Хотя втайне очень мечтал об этом».

Теперь у Дмитрия есть все шансы сделать то, что до него удавалось только шестерым украинцам – завоевать победу для своей страны.

По словам артиста, он провел долгую и серьезную подготовку: возобновил занятия вокалом и актерским мастерством, ежедневно репетировал конкурсные песни, делал на них аранжировки и пересматривал видео других исполнителей.

Свою помощь в подготовке к конкурсу предложил Влад Сытник, который стал победителем «Славянского базара» в 2017 году. Сытник не только рассказал обо всех организационных моментах и тонкостях конкурса, но дал главный и самый важный совет Дмитрию.

«На таких фестивалях очень ценится вокал – техника, умение владеть голосом. Остальное уходит на второй план», - отметил Сытник.

Стоит отметить, что на сцене в Витебске Дмитрий Бабак исполнит две композиции: Le temp de catedrale из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и «Кони привередливые» Владимира Высоцкого. Последнюю певец исполнит в сопровождении оркестра. Также для конкурса дизайнеры разработали два образа – французского романтика и военного офицера времен французской революции.

«Я постараюсь максимально достоверно передать настроение этих двух абсолютно разных историй и эмоционально погрузить в них слушателя – хочу, чтобы они прочувствовали каждую из них», – делится артист.

Поддерживать певца непосредственно на конкурсе будет его девушка Дарина, которая едет вместе с ним в Витебск. А родственники и друзья будут наблюдать за успехами певца во время телетрансляций. «Когда люди узнают, что я еду на «Славянский базар», то выражают огромную поддержку: желают удачи, обещают смотреть и переживать за меня. Это здорово, что «Интер» показывает данный фестиваль и каждый год дает нам возможность разделять праздник музыки с миллионами других людей!» – добавляет Дмитрий Бабак.

Напомним, что трансляция главных событий «Славянского базара-2019» будет проходить с 15 по 18 июля в 22:10 на телеканале «Интер».



