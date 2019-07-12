Олег Винник приготовил музыкальный подарок ко Дню Независимости Украины



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Олег Винник

Популярный украинский артист порадует поклонников премьерой новой композиции

Уже традиционно ко Дню Независимости Олег Винник готовит подарок своим слушателям. Во время съемок праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое телеканал «Украина» покажет 24 августа, певец презентовал новую песню. Как стало известно Scotch, в сети официальная премьера композиции под названием «Сльози на землі» состоится 23 августа.

А уже 24-го, в День Независимости Украины, Олег Винник исполнит ее для многотысячной аудитории на стадионе «Арена Львов».

«Эта песня пришла мне в то время, когда я работал над совершенно другими композициями. И я понял: если тебе что-то дается, нужно не упустить момент и поделиться этим со своими слушателями», - заинтриговал певец.

Отметим, с концертной программой «Роксолана» Олег Винник проехал 13 городов Украины. В настоящее время артист находится в гастрольном туре в поддержку Аграрной партии, которую возглавляет Михаил Поплавский.

Но, несмотря на любовь публики и готовность за него голосовать, сам Олег Винник в депутаты не идет.

«С Михаилом Михайловичем мы знакомы уже много лет. Я знаю его как профессионала и как человека. Именно поэтому принял предложение Поплавского помочь ему. Сегодня я не иду в политику, не стремлюсь попасть в Верховную Раду. Я поверил человеку, отвечаю за себя и за свои действия», - отметил в недавнем интервью Олег Винник.