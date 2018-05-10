Криштиану Роналду спродюсирует сериал о футболе и станет героем мультфильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Криштиану Роналду

Не футболом единым – Криштиану Роналду станет одним из продюсеров спортивной драмы, которую покажут на стрим-сервисе Facebook Watch

Сериал расскажет о женской футбольной команде из Нью-Йорка. Девушки-подростки благодаря совместным усилиям и дружбе достигают триумфальной победы. Своим примером они вдохновляют местное сообщество преодолеть расовые, этнические и социальные различия ради общей цели.

«В моей жизни было много похожих ситуаций, с которыми приходится сталкиваться главным героиням. В сериале будет показана не просто красивая игра, все гораздо глубже. Это фильм о жизненных ценностях, преодолении себя, дружбе, трудных временах, тяжелой работе над собой», - говорит Роналду.

На этом покорение шоу-бизнеса для знаменитого португальца не заканчивается. Звездный игрок «Реал Мадрид» станет героем мультфильма о супергероях под названием «Striker Force 7». Криштиану Роналду придумал проект вместе с Шерадом Девараджаном.

«Анимационные супергерои, как и футбол, объединяет культуры людей по всему миру. Я очень рад интегрировать две свои страсти и показать фанатам, что из этого получится», - поделился своим замыслом футболист.

И еще одна отличная новость для поклонников Криштиану - 18 мая в российский прокат выйдет документальная лента «Роналду против Месси» о противостоянии величайших спортсменов.

Джерело: Киноафиша