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    Шоу-биз

    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ

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    Брэдли Купер и Леди Гага - Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Брэдли Купер и Леди Гага

    В феврале этого года певица рассталась с женихом

    О «химии» между 32-летней Леди Гагой и 44-летним Брэдли Купером не говорил только ленивый. Теперь подруга певицы подкинула масла в огонь светских сплетен. Девушка утверждает, что певица ждет первенца от голливудского актера.

    В интервью The Star инсайдер призналась, что Леди Гага находится уже на втором месяце беременности. На это косвенно указывает то обстоятельство, что певица отказалась от алкоголя на вечеринке после церемонии вручения премии «Оскар».

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    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
    Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ

    В феврале этого года звезда рассталась с женихом. О помолвке Леди Гаги и ее агента Кристиана Карино стало известно осенью 2018 года, а их разрыв стал неожиданностью для многих.

    Леди Гага и Брэдли Купер сблизились во время работы над фильмом «Звезда родилась», который стал режиссерским дебютом для актера, а певица исполнила в нем главную роль. Брэдли Купер воспитывает дочь Лею де Сену от Ирины Шейк. Родители много времени проводят с малышкой, наслаждаясь общением с девочкой и друг с другом.

     

    Джерело: graziamagazine.ru

    Премия «Оскар» певица родители
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