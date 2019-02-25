  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати

    • Розсилка
    Леди Гага&nbsp; - Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага 

    Певица, получившая золотую статуэтку за лучшую песню, стала гостьей на вечеринке своей знаменитой коллеги по цеху

    Легендарная американская певица Мадонна пригласила получившую «Оскар» за лучшую песню Леди Гагу к себе на афтепати.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
    Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати

    Хотя вечеринка была закрыта и использование гаджетов было под строгим запретом, журнал TIME получил эксклюзивное право на съемку. В Сети уже вовсю «гуляет» снимок, где звезды возлежат на атласных простынях. Мадонна, одетая в восточный наряд, ласково гладит Леди Гагу по щеке. Та в свою очередь лежит с закрытыми глазами, и, счастливо улыбаясь, держит в руках заветную статуэтку.

    screenshot_30_04

    Чуть раньше в Twitter появилось видео, которое лишний раз доказывает, что между певицами больше нет недоразумений: в коротком ролике они целуют друг друга.

     Читайте также: Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке.


    знаменитости Премия «Оскар» певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ