Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати



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Леди Гага

Певица, получившая золотую статуэтку за лучшую песню, стала гостьей на вечеринке своей знаменитой коллеги по цеху

Легендарная американская певица Мадонна пригласила получившую «Оскар» за лучшую песню Леди Гагу к себе на афтепати.

Хотя вечеринка была закрыта и использование гаджетов было под строгим запретом, журнал TIME получил эксклюзивное право на съемку. В Сети уже вовсю «гуляет» снимок, где звезды возлежат на атласных простынях. Мадонна, одетая в восточный наряд, ласково гладит Леди Гагу по щеке. Та в свою очередь лежит с закрытыми глазами, и, счастливо улыбаясь, держит в руках заветную статуэтку.

Чуть раньше в Twitter появилось видео, которое лишний раз доказывает, что между певицами больше нет недоразумений: в коротком ролике они целуют друг друга.



