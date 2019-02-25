Леди Гага после «Оскара» отправилась к Мадонне на афтепати
-
Розсилка
Певица, получившая золотую статуэтку за лучшую песню, стала гостьей на вечеринке своей знаменитой коллеги по цеху
Легендарная американская певица Мадонна пригласила получившую «Оскар» за лучшую песню Леди Гагу к себе на афтепати.
Хотя вечеринка была закрыта и использование гаджетов было под строгим запретом, журнал TIME получил эксклюзивное право на съемку. В Сети уже вовсю «гуляет» снимок, где звезды возлежат на атласных простынях. Мадонна, одетая в восточный наряд, ласково гладит Леди Гагу по щеке. Та в свою очередь лежит с закрытыми глазами, и, счастливо улыбаясь, держит в руках заветную статуэтку.
Чуть раньше в Twitter появилось видео, которое лишний раз доказывает, что между певицами больше нет недоразумений: в коротком ролике они целуют друг друга.
terrifying pic.twitter.com/hBz0IlK3fh— Rose Dommu (@rosedommu) 25 лютого 2019 р.