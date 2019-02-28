Леди Гага прокомментировала слухи о своем романе с Брэдли Купером



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Леди Гага и Брэдли Купер

Певица заявила, что ее связь с напарником по съемкам ничем не отличалась от ее отношений с Тони Беннеттом

На днях знаменитая американская певица Леди Гага получила свой первый «Оскар» песню Shallow из фильма «Звезда родилась». После этого ей стали приписывать роман с 44-летним актером и режиссером Брэдли Купером - ее коллегой по съемочной площадке.

Эти слухи появились после того, как актер и певица вместе исполнили оскароносную композицию на прошедшей в воскресенье торжественной церемонии. Публика обратила внимание на «химию», возникшую между Гагой и Купером во время их совместного выступления. Вчера певица появилась на шоу Джимми Киммела и впервые прокомментировала слухи о романе с актером.

Во-первых, социальные сети - это, откровенно говоря, санузел интернета. Люди увидели любовь, и, догадайтесь, что? Это то, что мы хотели, чтобы вы увидели.

«Это песня о любви. «Звезда родилась» — это любовная история. Брэдли выступил режиссером фильма и автором всех музыкальных сцен, в том числе. Я знала, что у него было видение того, как это должно выглядеть. Для нас обоих эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали», - сказала она.

Певица добавила, что ее связь с Брэдли Купером ничем не отличалась от ее отношений с Тони Беннеттом, с котором она работала вместе в течение нескольких лет и нередко обнимала его во время выступлений.