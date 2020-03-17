Леди Гага снялась обнаженной в виде киборга



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Леди Гага снялась в откровенной футуристической фотосессии instagram.com/papermagazine/

Звезда дала откровенное интервью

Популярная американская певица Леди Гага, которая перестала выходить из дома из-за коронавируса, снова удивила даже своих преданных поклонников. Звезда полностью разделась для фотосессии в журнале Paper Magazine, после чего графические дизайнеры сделали из нее киборга. Вдобавок, артистка дала не менее откровенное интервью, рассказав про свои проблемы со здоровьем, изнасилование и, конечно же, новую песню Stupid Love.

Недавно Леди Гага призналась, что пережила изнасилование в 19 лет, так и не назвав имени преступника. По словам артистки, она долго ни с кем не разговаривала на эту тему и не обращалась к психологам, что вызвало у нее фибромиаглию. Эта болезнь подразумевают хроническую боль по всему телу без видимых на это причин.

«Я бы могла вести дискуссию про фибромиалгию часами. Некоторые в это верят, а некоторые нет. По сути, это невротическая боль. Мой мозг испытывает стресс, а болит от этого мое тело», - призналась Гага.