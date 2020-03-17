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    Жизнь

    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус

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    Голливудский актер Идрис Эльба - 47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус
    Голливудский актер Идрис Эльба

    Британский актер кино и телевидения рассказал, что прошел необходимые медицинские исследования, которые подтвердили наличие данного вируса

    7-летний голливудский актер Идрис Эльба сообщил о том, что он лично обратился за медицинской помощью, решив сдать тест на установление коронавируса. В результате пройденного обследования британский актер узнал о том, что он оказался в числе инфицированных. Ко всему прочему, мужчина заявил, что болезнь пока никак не проявляется. Идрис чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.

    Сразу после того, как он узнал о положительном тесте, подтверждающим факт заражения коронавирусом, актер самоизолировался вместе с женой. Эльба соблюдает все правила гигиены и предосторожности для того, чтобы не инфицировать других.

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    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус
    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус
    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус
    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус
    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус
    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус
    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус
    47-летний актер Идрис Эльба подхватил коронавирус

    Как выяснилось, актер решил сдать необходимый тест на COVID-19 из-за того, что он не так давно лично контактировал с человеком, который уже оказался в зоне инфицирования. Идрис призвал поклонников соблюдать карантин: следить за своим самочувствием, проявлять максимальную бдительность и не откладывать посещение медцентров в случае контакта с заболевшими коронавирусом.

    Как уже писал «Скотч», 40-летняя модель и актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. Знаменитость уточнила, что она болеет уже неделю. Все это время девушка сидит дома на карантине. Кроме того, Ольга пожаловалась на слабость и температуру.

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    кино актриса актер вирус карантин новости
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