Леди Гага снялась в необычной фотосессии для известного глянца



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Леди Гага

Фотограф Жан-Поль Гуд решил показать певицу в новом образе

Леди Гаги снялась в необычной фотосессии для журнала V Magazine. Автором снимков стал знаменитый фотограф Жан-Поль Гуд. Некоторые кадры уже появились в соцсети. На главном фото артистка предстала в черном платье и длинном пальто из розовых перьев. При этом на голове Леди Гаги виден головной убор, напоминающий венец из перьев, который носят шаманы.

К слову, яркую съемку приурочили к десятилетию сотрудничества артистки с глянцевым изданием. Эта дата совпала с тем, что на обложке этого журнала Леди Гага появилась уже в 25 раз. Напомним, что уже много лет певицу любят за то, что она не боится показаться некрасивой. Каждый ее выход в свет еще не так давно был так или иначе связан с эпатажем. До сих пор дизайнеры и модные критики вспоминают, как артистка появилась в платье из мяса на MTV Video Music Awards в 2010 году. В последнее время Леди Гага стала более сдержана в выборе одежды и все чаще облачается в классические наряды.