  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Леди Гага снялась в необычной фотосессии для известного глянца

    • Розсилка
    Леди Гага - Леди Гага снялась в необычной фотосессии для известного глянца
    Леди Гага

    Фотограф Жан-Поль Гуд решил показать певицу в новом образе

    Леди Гаги снялась в необычной фотосессии для журнала V Magazine. Автором снимков стал знаменитый фотограф Жан-Поль Гуд. Некоторые кадры уже появились в соцсети. На главном фото артистка предстала в черном платье и длинном пальто из розовых перьев. При этом на голове Леди Гаги виден головной убор, напоминающий венец из перьев, который носят шаманы.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Леди Гага снялась в необычной фотосессии для известного глянца
    Леди Гага снялась в необычной фотосессии для известного глянца
    Леди Гага снялась в необычной фотосессии для известного глянца
    Леди Гага снялась в необычной фотосессии для известного глянца

    К слову, яркую съемку приурочили к десятилетию сотрудничества артистки с глянцевым изданием. Эта дата совпала с тем, что на обложке этого журнала Леди Гага появилась уже в 25 раз. Напомним, что уже много лет певицу любят за то, что она не боится показаться некрасивой.  Каждый ее выход в свет еще не так давно был так или иначе связан с эпатажем. До сих пор дизайнеры и модные критики вспоминают, как артистка появилась в платье из мяса на  MTV Video Music Awards в 2010 году.  В последнее время Леди Гага стала более сдержана в выборе одежды и все чаще облачается в классические наряды.

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ