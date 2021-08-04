Любимый дизайнер Елены Зеленской похвасталась идеальной фигурой в откровенных образах

Девушки объединились ради создания секси-формы

Одна из самых любимых дизайнеров первой леди Катя Сильченко снялась в кампейнк нового бренда спортивной формы.

Для коллаборации своей марки The Coat с маркой подруги Анастасии Тонконог Сильченко показала себя во всей красе.

Екатерина вместе с Анастасией позировали в спортивном наряде, который выгодно подчеркнул их стройные фигуры и длинные ноги.

Фотографиями и видео, на которых она выглядит как профессиональная модель, Сильченко поделилась в Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.