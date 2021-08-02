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    Бритни Спирс снялась топлес и вызвала негодование у фанатов (видео)

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    Певица Бритни Спирс - Бритни Спирс снялась топлес и вызвала негодование у фанатов (видео)
    Певица Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears/

    Пользователи сети раскритиковали откровенное видео певицы в комментариях

    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала откровенное видео и вызвала споры в сети. Ролик появился на ее странице в Instagram.

    На размещенных в сети кадрах 39-летняя знаменитость запечатлена топлес на фоне природы. При этом Спирс прикрывает обнаженную грудь руками. Она одета в голубые джинсовые шорты, ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Пользователи сети раскритиковали откровенное видео певицы в комментариях. «Что здесь происходит?», «Я буквально сбит с толку», «То, что ты занимаешься подобными вещами, — неправильно», «Веди себя нормально, на тебя дети смотрят», «Психопатка», — высказывались они.

    Однако другие похвалили внешний вид исполнительницы. «Шикарно выглядишь!», «Ты икона!», «Невероятно красивая женщина!», «Моя королева!», «Бритни, ты великолепна! Я тебя люблю!», «Ты прекрасна!» — писали юзеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бритни Спирс снялась топлес и вызвала негодование у фанатов (видео)