Мадонна призналась, что решила выпустить новый альбом из-за депрессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадонна

Недавно 60-летняя Мадонна выпустила альбом под названием «Madame X»

Поп-дива призналась, что на запись новой пластинки ее подтолкнула депрессия.

В Лондоне певица представила первое видео из альбома на трек «Medelin» и во время интервью рассказала неожиданные подробности своего творчества. Она рассказала, что не планировала заниматься музыкой в Лиссабоне, куда переехала из-за сына Дэвида Банды, но творчество помогло ей справиться с одиночеством.

«Я приехала туда не за тем, чтобы записать альбом, это было последней мыслью в моей голове. В Лиссабон пришлось переехать, потому что мой сын хочет быть профессиональным футболистом. Там у меня началась депрессия», — поделилась звезда.

По словам Мадонны, она думала, что переезд будет веселым и полным новых приключений, но вместо этого она окунулась в бытовые будни: школа, дети, футбольные тренировки. Певица решила заводить новые знакомства, чтобы разнообразить жизнь.

«Большинство людей, которых я встречала были художниками или музыкантами. Меня приглашали в гости на так называемые «Заседания в гостиной». Кто-то приносил вино и еду, мы усаживались за стол, а музыканты начинали играть на своих инструментах. Для меня это было чем-то новым и неожиданным», — рассказала она.

Такие встречи и желание выйти из депрессии навели певицу на мысль записать пластинку. Мадонна рассказала, что сам альбом и его название является отсылкой к ее корням. Она призналась, что хотела через творчество вернуться во время, когда она только начинала свою карьеру в Нью-Йорке и ее не волновало чужое мнение. Кстати, Madame X — прозвище, которое дали звезде в 19 лет.

Джерело: graziamagazine.ru