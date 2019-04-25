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    Шоу-биз

    Луи Томлинсон помог 83-летнему фанату исполнить его мечты. Трогательное видео

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    Луи Томлинсон помог 83-летнему фанату исполнить его мечты. Трогательное видео

    Луи Томлинсон вернулся не только к записи песен, но и к общению с фанатами

    Вчера музыкант рассказал своим подписчикам, что решил помочь своему 83-летнему поклоннику исполнить несколько своих заветных желаний и позже поделился трогательным видео, которое никого не оставило равнодушным.

    «Примерно месяц назад я встретил удивительного человека по имени Ричард. Было несколько вещей, которые он хотел сделать, и я решил помочь ему в этом. Он — классический пример бесстрашного человека, который, несмотря на трагедию, продолжает жить, смеясь и радуясь. Это видео кажется мне особенно актуальным и мощным», — написал Томлинсон в Instagram.

    Он оставил поклонникам ссылку на ролик, в котором рассказал о Ричарде и его списке желаний. Музыкант встретился с поклонником в Йоркшире и узнал, что в 2016 году Ричард потерял жену, после чего задумался над тем, что хотел бы успеть сделать. Луи вызвался помочь 83-летнему поклоннику, благодаря чему тот полетал на вертолете, покатался на гоночном автомобиле, сделал певцу татуировку и прокатился на американских гонках.

    Оказалось, что Ричард неплохо поёт, поэтому Томлинсон позвал его на свой концерт и вывел на сцену, вручив ему микрофон. Музыкант признался, что не знал чего ожидать, но когда мужчина исполнил песню, весь зал пришел в восторг. В восторге остались и фанаты Луи, которые в комментариях заверили его, что его мама и сестра бесконечно гордились бы его поступком.

    Джерело: popcornnews

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