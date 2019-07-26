  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети

    • Розсилка
    <p>Макс Барских&nbsp;</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети

    Макс Барских 

    Фото: пресс-служба

    По словам певца, он может целый месяц ничего не публиковать в соцсетях

    Популярный украинский артист Макс Барских признался, что порой, «зависая» в соцсетях, он теряет свое драгоценное время.

    «Соцсети для меня – это разрушители времени. Безусловно, в них есть и польза, например, когда тебе нужно найти какую-то информацию, что-то изучить. Но в основном, когда ты погружаешься в соцсети, просто тратишь свое драгоценное время на то, чтобы посмотреть, что происходит у других, и таким образом отвлекаешь от собственной жизни», – поделился Макс Барских

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети
    Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети
    Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети
    Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети
    Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети
    Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети

    Артист говорит, что старается уделять микроблогам не очень много времени.

    «Именно поэтому мой Инстаграм немножко хромает. Я могу поделиться тремя фотографиями за один день, а потом месяц ничего не публиковать», – отметил певец в интервью каналу «Украина» за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

     Читайте также: Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    знаменитости артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ