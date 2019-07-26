Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети



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Макс Барских Фото: пресс-служба

По словам певца, он может целый месяц ничего не публиковать в соцсетях

Популярный украинский артист Макс Барских признался, что порой, «зависая» в соцсетях, он теряет свое драгоценное время.

«Соцсети для меня – это разрушители времени. Безусловно, в них есть и польза, например, когда тебе нужно найти какую-то информацию, что-то изучить. Но в основном, когда ты погружаешься в соцсети, просто тратишь свое драгоценное время на то, чтобы посмотреть, что происходит у других, и таким образом отвлекаешь от собственной жизни», – поделился Макс Барских

Артист говорит, что старается уделять микроблогам не очень много времени.

«Именно поэтому мой Инстаграм немножко хромает. Я могу поделиться тремя фотографиями за один день, а потом месяц ничего не публиковать», – отметил певец в интервью каналу «Украина» за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».