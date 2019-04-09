Мэйси Уильямс будет подружкой невесты на свадьбе Софи Тёрнер и Джо Джонаса



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Очевидно, свадьба Софи Тёрнер и Джо Джонаса уже не за горами, поскольку актриса порадовала поклонников и таблоиды новыми подробностями будущей церемонии

В прошлом году все узнали, что её коллега по съёмочной площадке «Игры престолов» и по совместительству близкая подруга Мэйси Уильямс обязательно станет почётной гостьей на свадьбе актрисы, а недавно Тёрнер заявила, что на плечи её экранной сестры ляжет куда более серьёзная обязанность — быть подружкой невесты.

Софи подтвердила это во время интервью изданию Entertainment Tonight. На премьере восьмого сезона репортёр портала рассказал актрисе, что Мэйси до сих пор раздумывает, что надеть на свадебную церемонию подруги. «Не знаю, почему она забивает этим голову. Она наденет платье подружки невесты! Она будет одной из двух подружек», — уверенно заявила на это Софи.

В недавнем интервью исполнительница роли Сансы Старк поделилась, что хочет спланировать скромную свадебную церемонию только для родных и близких друзей. Вероятно, поклонникам не стоит ждать пышного торжества, каким могли похвастаться брат Джо Ник Джонас и Приняка Чопра.

В прошлом году Мэйси Уильямс сообщила, что Софи и Джо ждут окончания «Игры престолов», чтобы спокойно и обстоятельно подготовиться к свадьбе и отметить это событие. Премьера заключительного сезона состоится уже в это воскресенье, а сам сериал закончится в мае, так что, возможно, поклонники увидят снимки со свадьбы влюблённых уже в конце этого года.

Джерело: popcornnews