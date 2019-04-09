В Киев приедет Король Ночи из «Игры престолов»



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Ричард Брейк Фото: imdb

Актер Ричард Брейк посетит фестиваль Kyiv Comic Con

Отличные новости для украинских фанатов «Игры престолов»! Известный американский актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи в телесаге «Игра Престолов» вскоре посетит Киев.

Об этом сообщают организаторы фестиваля Kyiv Comic Con на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 1 и 2 июня актер станет специальным гостем тематического фестиваля, где пообщается с поклонниками сериала и проведет автограф-сессию.

«На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене - 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае», - сообщают организаторы.

Известно, что кроме Короля Ночи в сериале «Игра престолов» Ричард сыграл Джо Чилла в «Бэтмене: Начало» Кристофера Нолана. Также он появился в таких интересных проектах как «Doom», «Kingsman: Тайная служба», «Тор: Царство тьмы», «Черная Орхидея» и многих других.

Напомним, мировая премьера заключительного сезона «Игры престолов» состоится уже 14 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре будут длиннее предыдущих на 20 минут.





Джерело: ru.tsn.ua