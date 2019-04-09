  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В Киев приедет Король Ночи из «Игры престолов»

    • Розсилка
    <p>Ричард Брейк</p> <p>Фото: imdb</p> - В Киев приедет Король Ночи из «Игры престолов»

    Ричард Брейк

    Фото: imdb

    Актер Ричард Брейк посетит фестиваль Kyiv Comic Con

    Отличные новости для украинских фанатов «Игры престолов»! Известный американский актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи в телесаге «Игра Престолов» вскоре посетит Киев.

    Об этом сообщают организаторы фестиваля Kyiv Comic Con на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что 1 и 2 июня актер станет специальным гостем тематического фестиваля, где пообщается с поклонниками сериала и проведет автограф-сессию.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    В Киев приедет Король Ночи из «Игры престолов»
    В Киев приедет Король Ночи из «Игры престолов»
    В Киев приедет Король Ночи из «Игры престолов»
    В Киев приедет Король Ночи из «Игры престолов»
    В Киев приедет Король Ночи из «Игры престолов»
    Фото: imdb

    «На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене - 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае», - сообщают организаторы.

    Читайте також

    Известно, что кроме Короля Ночи в сериале «Игра престолов» Ричард сыграл Джо Чилла в «Бэтмене: Начало» Кристофера Нолана. Также он появился в таких интересных проектах как «Doom», «Kingsman: Тайная служба», «Тор: Царство тьмы», «Черная Орхидея» и многих других.

    Напомним, мировая премьера заключительного сезона «Игры престолов» состоится уже 14 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре будут длиннее предыдущих на 20 минут.

     Читайте также: Как выглядели Эмилия Кларк, Софи Тернер, Кит Харингтон и другие на премьере финального сезона «Игры престолов».


    Джерело: ru.tsn.ua

    Читайте також
    знаменитости Игра престолов актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ