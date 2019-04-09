Пройти семь кругов ада: Алена Мозговая рассказала о жизни с Дэвидом Аксельродом



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Дэвид Аксельрод

Продюсер и дочь легенды украинской эстрады Алена Мозговая рассказала о конфликте с отцом из-за Дэвида Аксельрода

В минувшем выпуске вокального шоу «Голос країни-9» после выступления Дэвида Аксельрода Тина Кароль затронула пикантную тему из личной жизни певца.

Комментируя выступление своего подопечного, украинская артистка рассказала о том, что знаменитый певец и композитор Николай Мозговой некогда был против его отношений с Аленой Мозговой. Причиной якобы была большая разница в возрасте пары.

Вскоре Алена Мозговая опубликовала в Facebook пост, в котором объяснила, почему на самом деле ее отец негативно отнесся к Дэвиду, и через какие испытания им с супругом пришлось пройти.

«Тина вчера рассказала, что мой папа не принял Дэвида в семью и был против наших отношений. Вопросы и заголовки на эту тему не заставили долго ждать. Отвечу здесь и один раз. Да, папа, как и куча моих друзей в то время, не были в восторге от него и не верили в его искренность. Именно это стало причиной того, что я просто не выдержала давления со всех сторон и ушла ... все считают сильной именно меня, но сильный и надежный в наших отношениях именно Дэвид. Это он, когда папа умер, поддержал меня, это он выводил меня из страшной депрессии, это его надежное плечо и чувства помогли мне начать все сначала и поверить в жизни и любви. Это его надежность и мужество дали мне возможность стать женщиной, а не быть все время железной леди ...

Бог нас наградил и подарил нам самое большое счастье в нашей жизни - нашу Соломию! Мы прошли семь кругов ада, мы падали и снова поднимались! И я поддержала его, когда он захотел обнулиться, забрав самое ценное в свое нынешнюю и будущую жизнь, оставив весь негатив, боль, и разочарование в прошлом! Он начал все сначала и начал мощно, поверьте, он не остановится! Нам сейчас сложно, но мы верим в лучшее и двигаемся вперед! Спасибо всем, кто рядом, всем, кто понимает, помогает и поддерживает!», - написала Мозговая.

«Я уверена, что папа сейчас радуется, наблюдая за нами. Более всего в жизни он хотел, чтобы я была счастлива ... и я таки счастлива», - призналась продюсер





Джерело: Viva