  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пройти семь кругов ада: Алена Мозговая рассказала о жизни с Дэвидом Аксельродом

    • Розсилка
    Дэвид Аксельрод - Пройти семь кругов ада: Алена Мозговая рассказала о жизни с Дэвидом Аксельродом
    Дэвид Аксельрод

    Продюсер и дочь легенды украинской эстрады Алена Мозговая рассказала о конфликте с отцом из-за Дэвида Аксельрода

    В минувшем выпуске вокального шоу «Голос країни-9» после выступления Дэвида Аксельрода Тина Кароль затронула пикантную тему из личной жизни певца.

    Комментируя выступление своего подопечного, украинская артистка рассказала о том, что знаменитый певец и композитор Николай Мозговой некогда был против его отношений с Аленой Мозговой. Причиной якобы была большая разница в возрасте пары.

    Вскоре Алена Мозговая опубликовала в Facebook пост, в котором объяснила, почему на самом деле ее отец негативно отнесся к Дэвиду, и через какие испытания им с супругом пришлось пройти.

    Читайте також

    «Тина вчера рассказала, что мой папа не принял Дэвида в семью и был против наших отношений. Вопросы и заголовки на эту тему не заставили долго ждать. Отвечу здесь и один раз. Да, папа, как и куча моих друзей в то время, не были в восторге от него и не верили в его искренность. Именно это стало причиной того, что я просто не выдержала давления со всех сторон и ушла ... все считают сильной именно меня, но сильный и надежный в наших отношениях именно Дэвид. Это он, когда папа умер, поддержал меня, это он выводил меня из страшной депрессии, это его надежное плечо и чувства помогли мне начать все сначала и поверить в жизни и любви. Это его надежность и мужество дали мне возможность стать женщиной, а не быть все время железной леди ...

    Бог нас наградил и подарил нам самое большое счастье в нашей жизни - нашу Соломию! Мы прошли семь кругов ада, мы падали и снова поднимались! И я поддержала его, когда он захотел обнулиться, забрав самое ценное в свое нынешнюю и будущую жизнь, оставив весь негатив, боль, и разочарование в прошлом! Он начал все сначала и начал мощно, поверьте, он не остановится! Нам сейчас сложно, но мы верим в лучшее и двигаемся вперед! Спасибо всем, кто рядом, всем, кто понимает, помогает и поддерживает!», - написала Мозговая.

    «Я уверена, что папа сейчас радуется, наблюдая за нами. Более всего в жизни он хотел, чтобы я была счастлива ... и я таки счастлива», - призналась продюсер

     Читайте также: Как выглядели Эмилия Кларк, Софи Тернер, Кит Харингтон и другие на премьере финального сезона «Игры престолов».


    Джерело: Viva

    Читайте також
    знаменитости Тина Кароль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ