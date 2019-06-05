«Мир Юрского периода» станет мультсериалом



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Анимационный сериал готовят DreamWorks и Netflix

DreamWorks и Netflix выпустят мультсериал по мотивам «Мира Юрского периода». Проект получил название «Мир Юрского периода: Меловой лагерь» (Jurassic World: Camp Cretaceous) и расскажет о группе из шести подростков, выбранных для уникального эксперимента в новом приключенческом лагере на противоположной стороне острова Нублар. Когда динозавры начнуть сеять хаос по всему острову, юные туристы окажутся в затруднительном положении. Чтобы выжить, им придется из едва знакомых людей превратиться в друзей и семью.

«Мир Юрского периода: Меловой лагерь» — один из проектов в рамках сделки анимационной студии и стримингового сервиса. На Netflix уже выходили мультсериалы «Охотники на троллей», «Ши-Ра и Непобедимые принцессы» и «Босс-молокосос: Снова в деле».

Шоураннерами нового сериала стали Скотт Кример («Мизинец Малинки», «Пингвины из Мадагаскара») и Лэйн Луэрас (сериал «Кунг-фу Панда»), продюсерами — Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу.

Премьера «Мелового лагеря» назначена на 2020 год.

Первый «Мир Юрского периода» с Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард в главных ролях вышел на экраны в 2015 году и перезагрузил серию фильмов о динозаврах. Его снял Колин Треворроу. Картина заработала в мировом прокате более 1,6 млрд долларов при бюджете в 150 млн долларов. Второй фильм поставил Хуан Антонио Байона. Несмотря на негативную критику, «Мир Юрского периода 2» также показал в прокате хороший результат — 1,3 млрд долларов при бюджете в 170 млн долларов. К работе над третьей частью вернётся Треворроу. Выход «Мира Юрского периода 3» запланирован на 10 июня 2021 года.

Джерело: Киноафиша