Вышел трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли



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Брэд Питт Фото: скриншот видео

Мировая премьера намечена на 20 сентября этого года

Вышел первый трейлер фантастического фильма «К звездам», где в главных ролях снялись Брэд Питт и Томми Ли Джонс. Режиссером картины выступил Джеймс Грэй – постановщик фильмов «Затерянный город Z» и «Роковая страсть».

В основе фильма история инженера армейского корпуса Роя Макбрайда (Брэд Питт), который отправляется в космическое путешествие, чтобы найти своего отца (Томми Ли Джонс), пропавшего во время миссии по поиску внеземной жизни 20 лет назад.

Премьера фильма в США состоится 20 сентября этого года. Дата российского релиза пока неизвестна.