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    Шоу-биз

    Вышел трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли

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    <p>Брэд Питт</p> <p>Фото: скриншот видео</p> - Вышел трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли

    Брэд Питт

    Фото: скриншот видео

    Мировая премьера намечена на 20 сентября этого года

    Вышел первый трейлер фантастического фильма «К звездам», где в главных ролях снялись Брэд Питт и Томми Ли Джонс. Режиссером картины выступил Джеймс Грэй – постановщик фильмов «Затерянный город Z» и «Роковая страсть».

    В основе фильма история инженера армейского корпуса Роя Макбрайда (Брэд Питт), который отправляется в космическое путешествие, чтобы найти своего отца (Томми Ли Джонс), пропавшего во время миссии по поиску внеземной жизни 20 лет назад.

    Премьера фильма в США состоится 20 сентября этого года. Дата российского релиза пока неизвестна.

    трейлер кино
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