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    «Мисс Мира 2021»: назвали новую дату конкурса

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    Место проведения конкурса не поменялось - «Мисс Мира 2021»: назвали новую дату конкурса
    Место проведения конкурса не поменялось
    Фото из открытых источников

    Украину на конкурсе будет представлять Александра Яремчук

    После отмены конкурса «Мисс Мира 2021» организаторы сообщили, что проведут его 16 марта 2022 года. Место остается неизменным – Пуэрто-Рико, сообщают на официальной странице конкурса в Instagram.

    Напомним, конкурс должен был состояться 16 декабря, однако за шесть часов до начала его решили отменить. Причиной этого стало то, что несколько участниц заболели коронавирусом. Украину на конкурсе будет представлять Александра Яремчук, которая стала «Мисс Украина 2021».

    Александра Яремчук. Фото: открытые источники
    Александра Яремчук. Фото: открытые источники

    Все подробности шоу будут объявлены в ближайшее время. Билеты, которые были приобретены на декабрьское мероприятие, которое было отложено из-за пандемии, оплачиваются до перенесенной даты.

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    Теги: конкурс Украина Instagram билеты
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    «Мисс Мира 2021»: назвали новую дату конкурса