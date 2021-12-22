Индекс оливье: во сколько обойдется бюджетный новогодний стол

Эксперты подсчитали сколько придется потратить средней украинской семье

В программе «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина», эксперты рассказали, насколько подорожали продукты по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году на новогодний стол семья из четырех человек потратила в среднем 1700 гривен. Среди традиционных блюд: запеченное мясо, рыба, икра и, конечно, салат Оливье. Интересно, в какую сумму обойдется этот салат сейчас? Журналисты «Ранку з Україною» отправились в супермаркет, где ознакомились с ценами ингредиентов: обычная Докторская колбаса стоит 109 грн за 500 г, морковь – 15 грн, а картофель – 8,60 за килограмм, яйца от 40 грн за 10 шт., зеленый горошек – от 18 грн, майонез – около 20 грн. Все это обошлось в немалую сумму – 210 грн., что на 25% больше, чем в прошлом году.

«Яйца, сахар и растительное масло поднялись в цене довольно сильно. Масло выросло на 50%, сахар – на 48%, а яйца – на 38% в год! Все это очень влияет на сумму», – комментирует экономист в эфире канала «Украина».

На 10-26% подорожали и мясные продукты. Палочка сырокопченой колбасы обойдется почти в 100 гривен, немного больше – 110 гривен – подбрюшина и биток со свинины. Куриное филе – 134 гривны. В общей сложности два с половиной килограмма мясных продуктов на новогодний стол обойдутся почти в 450 гривен.

Фрукты – чуть больше 100 гривен. Это если брать 2 кг мандаринов (70 грн), 1 кг бананов (26 грн) и лимон (200 г – 9,80 грн)

А еще хлеб – батон белого хлеба стоит 24,95 грн, шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг, бутылка шампанского – 109 грн и безалкогольные напитки: сок – 40 грн за 2 л и вода – 13 грн за 1,5 л.

«Стоимость стола в среднем выросла на 15-18%», – отметил экономист.

Поэтому бюджетный новогодний стол на семью из 4-х человек обойдется в 1845 гривен. Что на 138 гривен дороже, чем в прошлом году. И это без деликатесов. К примеру, за баночку красной икры придется отдать 250 грн, а за 200 граммов красной рыбы – 220 грн.