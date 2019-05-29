Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура



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Ариана Гранде

Певица пожаловалась на плохое самочувствие

Популярная 25-летняя Ариана Гранде отказалась от двух масштабных концертов во Флориде. Представители певицы сослались на ее болезнь.

Певица заявила, что чувствует себя недостаточно хорошо для того, чтобы выступать в ближайшие дни. «Сегодня я проснулась с невероятной болью и поспешила к своему врачу. Мне сказали отложить шоу сегодня и завтра. Я так опустошена», – заявила Гранде.

Ариана пожаловалась на сильную головную боль и сильные приступы тошноты. «Она сожалеет, что разочаровала своих поклонников, и постарается вернуться во Флориду в ноябре», – говорится в заявлении пресс-службы певицы.