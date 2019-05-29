  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура

    • Розсилка
    Ариана Гранде - Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Ариана Гранде

    Певица пожаловалась на плохое самочувствие

    Популярная 25-летняя Ариана Гранде отказалась от двух масштабных концертов во Флориде. Представители певицы сослались на ее болезнь.

    Певица заявила, что чувствует себя недостаточно хорошо для того, чтобы выступать в ближайшие дни. «Сегодня я проснулась с невероятной болью и поспешила к своему врачу. Мне сказали отложить шоу сегодня и завтра. Я так опустошена», – заявила Гранде.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура
    Может себе позволить: Ариана Гранде поддалась депрессии и отменила гастроли в рамках мирового тура

    Ариана пожаловалась на сильную головную боль и сильные приступы тошноты. «Она сожалеет, что разочаровала своих поклонников, и постарается вернуться во Флориду в ноябре», – говорится в заявлении пресс-службы певицы.

     Читайте также: Меган Маркл снова осталась без тиары принцессы Дианы из-за Кейт Миддлтон
    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ