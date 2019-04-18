На Джастина Бибера подали в суд за причинение вреда здоровью



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Джастин Бибер

Инцидент произошел еще в 2017 году, когда певец совершил неловкое движение при управлении автомобилем.

Против Джастина Бибера выдвинуто обвинение. Якобы он сбил фотографа, стоявшего перед его грузовиком, когда певец пытался отъехать от церкви после посещения службы. ДТП произошло еще два года назад, но теперь пострадавший решил подать на артиста в суд. В исковом заявлении мужчина по имени Уильям Уилсон обвиняет Бибера в халатности.

Уилсон утверждает, что стоял с пассажирской стороны грузовика Бибера, когда был сбит с ног и упал на землю, получив незначительные повреждения. Джастин выскочил из своего Dodge Ram, спросил мужчину о самочувствии и оставался с ним до тех пор, пока не приехала «скорая» и не отвезла потерпевшего в больницу.

Тогда же и там же певец поделился с группой фотографов о сложности управления машиной, когда все толпятся перед носом автомобиля с камерами.

Сотрудники полицейского департамента Беверли Хиллз отметили, что Бибер «всячески сотрудничал с властями» и тогда его никто не вызвал в суд и не предъявил никаких обвинений.

Уилсон, тем не менее, утверждает, что у него была продолжительная утрата трудоспособности и ДТП нанесло ему моральный ущерб. Теперь он хочет призвать Бибера к ответу. Певцу предъявлено обвинение в непреднамеренном причинении вреда, пишет The Blast.