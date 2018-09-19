Набережная Марселя и украинский gypsy хип-хоп: новый клип Алины Паш
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Розсилка
Такой «Ой на горі два дубки» вы еще не слышали
Спустя полгода после выпуска дебютной песни "Битанга" певица Алина Паш представила свой второй сингл OINAGORI. Аранжировку трека, в котором угадывается музыкальный мотив украинской народной песни «Ой, на горі два дубки», команда Алины Паш доверила французскому диджею MIM.
Видео к песне также снимали во Франции, в портовом Марселе: по сюжету певица и ее подруги назло строгому отцу нарушают все родительские запреты, отправляются в ночной клуб, где танцуют до утра, курят кальян и "зависают" в интернете. Режиссерами клипа также стали французы Лу Эскобар и Натан Дэйзи.
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Джерело: officiel-online