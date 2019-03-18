Народный артист Украины предложил легализовать самую древнюю профессию



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Известный поп-певец хочет, чтобы проституция вышла из тени

Народный артист Украины, популярный в далеких 90-х певец Виталий Билоножко предложил легализовать в стране проституцию. На эту тему поп-звезда высказался в интервью Дмитрию Гордону.

По мнению Билоножко, на проституции могли бы зарабатывать государство и частные лица. Как пример, певец привел своих знакомых.

«У нас и так это процветает: весь бульвар Леси Украинки, все дома возле метро сдаются почасово, посуточно. У меня даже есть знакомые, которые этим занимаются и хорошо зарабатывают», - заверил 65-летний певец.

«Сделайте, чтобы на этом зарабатывали. Возможно, не государство, но будет зарабатывать кто-то, кто это сделает… Чтобы не было сутенеров, чтобы это не было тайно…», - добавил артист.

По мнению певца, новый подход к сфере сексуальных услуг сможет решить вопросы интимного характера в некоторых семьях.

«Чтобы не было так, как бывает в семьях: он приходит с работы, есть не хочет, ее хочет, а она говорит, что у нее голова болит. И если у нее голова болит, он пошел на бульвар Леси Украинки - разговелся» - заявил Билоножко.

Джерело: Обозреватель