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    Шоу-биз

    Народный артист Украины предложил легализовать самую древнюю профессию

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    Народный артист Украины предложил легализовать самую древнюю профессию

    Известный поп-певец хочет, чтобы проституция вышла из тени

    Народный артист Украины, популярный в далеких 90-х певец Виталий Билоножко предложил легализовать в стране проституцию. На эту тему поп-звезда высказался в интервью Дмитрию Гордону.

    По мнению Билоножко, на проституции могли бы зарабатывать государство и частные лица. Как пример, певец привел своих знакомых.

    «У нас и так это процветает: весь бульвар Леси Украинки, все дома возле метро сдаются почасово, посуточно. У меня даже есть знакомые, которые этим занимаются и хорошо зарабатывают», - заверил 65-летний певец.

    «Сделайте, чтобы на этом зарабатывали. Возможно, не государство, но будет зарабатывать кто-то, кто это сделает… Чтобы не было сутенеров, чтобы это не было тайно…», - добавил артист.

    По мнению певца, новый подход к сфере сексуальных услуг сможет решить вопросы интимного характера в некоторых семьях.

    «Чтобы не было так, как бывает в семьях: он приходит с работы, есть не хочет, ее хочет, а она говорит, что у нее голова болит. И если у нее голова болит, он пошел на бульвар Леси Украинки - разговелся» - заявил Билоножко.

     

    Джерело: Обозреватель

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