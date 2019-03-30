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    Шоу-биз

    Настя Каменских представила клип на песню Peligroso

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    <p>Настя Каменских</p> <p>Фото:&nbsp;nkofficial.com</p> - Настя Каменских представила клип на песню Peligroso

    Настя Каменских

    Фото: nkofficial.com

    Артистка порадовала поклонников новой видеоработой

    Популярная певица NK порадовала поклонников новым клипом. 31-летняя подруга Потапа и пуэрториканский исполнитель Рафаэль Кастильо, известный под псевдонимом De La Ghetto, создали ремикс ее песни Peligroso.

    Композиция давно полюбилась слушателям Каменских, завоевала ей множество поклонников в Латинской Америке и даже попала в чарт Billboard. Зажигательный клип тоже пришелся им по душе. Многие высказали восторг от образов Насти, показанных в видео.

    Клип снят в разных местах: работа велась в Киеве и Майами. За короткое время Настя успевает сменить несколько одинаково ярких и эротичных нарядов. Она гуляет по джунглям в черно-красном платье с глубоким декольте, танцует в короткой золотой тунике с открытой спиной среди горящих свечей и лежит на белом пляжном песке в алом шелковом платье, под которым нет белья.

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    Настя Каменских представила клип на песню Peligroso
    Настя Каменских представила клип на песню Peligroso
    Настя Каменских представила клип на песню Peligroso
    Настя Каменских представила клип на песню Peligroso
    Настя Каменских представила клип на песню Peligroso
    Фото: nkofficial.com

     «Клип получился по‑настоящему чувственным и очень сексуальным. В образах показаны все грани привлекательной и страстной женщины - от дикой амазонки к очаровательной девушке, которая покоряет сердца мужчин. Это история о том, как вспыхивает страсть между мужчиной и женщиной - как огонь, который в видео символизирует чувства героев», - рассказала Каменских в Facebook.

     

    Украинская музыка Настя Каменских певица
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