Настя Каменских представила клип на песню Peligroso



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Настя Каменских Фото: nkofficial.com

Артистка порадовала поклонников новой видеоработой

Популярная певица NK порадовала поклонников новым клипом. 31-летняя подруга Потапа и пуэрториканский исполнитель Рафаэль Кастильо, известный под псевдонимом De La Ghetto, создали ремикс ее песни Peligroso.

Композиция давно полюбилась слушателям Каменских, завоевала ей множество поклонников в Латинской Америке и даже попала в чарт Billboard. Зажигательный клип тоже пришелся им по душе. Многие высказали восторг от образов Насти, показанных в видео.

Клип снят в разных местах: работа велась в Киеве и Майами. За короткое время Настя успевает сменить несколько одинаково ярких и эротичных нарядов. Она гуляет по джунглям в черно-красном платье с глубоким декольте, танцует в короткой золотой тунике с открытой спиной среди горящих свечей и лежит на белом пляжном песке в алом шелковом платье, под которым нет белья.

«Клип получился по‑настоящему чувственным и очень сексуальным. В образах показаны все грани привлекательной и страстной женщины - от дикой амазонки к очаровательной девушке, которая покоряет сердца мужчин. Это история о том, как вспыхивает страсть между мужчиной и женщиной - как огонь, который в видео символизирует чувства героев», - рассказала Каменских в Facebook.