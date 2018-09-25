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    Шоу-биз

    Наталья Могилевская поделилась пикантным фото и размышлениями о настоящем мужчине

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    Наталья Могилевская поделилась пикантным фото и размышлениями о настоящем мужчине

    Известная украинская певица поведала о мечтах многих украинских женщин

    Певица Наталья Могилевская на протяжении долгих лет является любимицей украинской публики. Он подарила поклонникам много блестящих хитов, наполненных искренностью и теплом, драйвом и весельем.

    Сегодня поп-дива подарила фанам соблазнительное фото в Instagram и раскрыла главное качество мужчины.  

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    Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

    «Журналисты часто спрашиваю меня, какое главное качество для мужчины? Я считаю, что главное - быть отцом, защитником семьи, защитником страны. Брать ответственность за свою силу и свою семью - это основополагающие качества для меня», - написала певица

     

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    Наталья Могилевская певица шоу-бизнес
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