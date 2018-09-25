Наталья Могилевская поделилась пикантным фото и размышлениями о настоящем мужчине



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Известная украинская певица поведала о мечтах многих украинских женщин

Певица Наталья Могилевская на протяжении долгих лет является любимицей украинской публики. Он подарила поклонникам много блестящих хитов, наполненных искренностью и теплом, драйвом и весельем.

Сегодня поп-дива подарила фанам соблазнительное фото в Instagram и раскрыла главное качество мужчины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 24 Сен 2018 в 11:20 PDT

«Журналисты часто спрашиваю меня, какое главное качество для мужчины? Я считаю, что главное - быть отцом, защитником семьи, защитником страны. Брать ответственность за свою силу и свою семью - это основополагающие качества для меня», - написала певица

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