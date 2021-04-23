Наталья Сумская призналась, что до сих пор содержит 38-летнюю дочь

Актриса поделилась о сложных отношениях с дочерью

Народная артистка Украины, актриса Наталья Сумская рассказала о сложных отношениях с дочерью от первого брака.

Так, у знаменитости есть двое детей — 38-летняя Дарья и 24-летний Вячеслав, которого она родила Анатолию Хостикоеву. Если о сыне звезда рассказывает с нежностью, то тема дочери для нее болезненна, говорится в программе "Звездный путь".

Сумская поделилась, как только Дарье исполнилось 17 лет и она поступила в эстрадно-цирковой колледж, ей приобрели отдельное жилье. 6 лет она проработала в Академическом ансамбле Государственной пограничной службы Украины. Впрочем, когда вышла замуж — ушла с работы. Об этом Наталья изрядно жалеет: «Она была жемчужиной в этом коллективе. Я всячески помогала и шила ей костюмы. Она была просто замечательная, роскошная. Но, видите, человек сам выбирает свой путь — она решила отойти, когда вышла замуж».

Три года назад Дарья овдовела. Ее муж — музыкант Юрий Трофименко умер. А все хлопоты по содержанию 11-летней внучки и 38-летней дочери легли на плечи Сумской.

«Все эти проблемы должна решать я. Она не работает. Просто живет на свете. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, он ждал, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то. Я совершенно другой человек, всякая работа мне приятна», — рассказала актриса.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.