Названа причина экстренной госпитализации певицы Ассии Ахат
Звезда перенесла операцию
Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат попала в больницу. Звезда показала первые фото из больницы и призналась, что пережила лапароскопию.
Соответствующей информацией Ассия Ахат поделилась на инстаграм-странице. По ее словам, все произошло «быстро, больно и неожиданно». Когда артистке стало плохо, она была в своем доме с семьей и подругой. Поэтому родные сразу же доставили Ассию Ахат в госпиталь.
После осмотра певицы в клинику вызвали хирургов, которые и провели лапароскопию. Операция прошла успешно, поэтому сейчас Ассия Ахат оправляется от пережитого на больничной койке.
«Вот теперь у меня нет ничего лишнего!.. Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло», – рассказала Ассия Ахат.