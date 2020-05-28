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    Названа причина экстренной госпитализации певицы Ассии Ахат

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    Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат - Названа причина экстренной госпитализации певицы Ассии Ахат
    Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат
    instagram.com/ahhattassia/

    Звезда перенесла операцию

    Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат попала в больницу. Звезда показала первые фото из больницы и призналась, что пережила лапароскопию.

    Соответствующей информацией Ассия Ахат поделилась на инстаграм-странице. По ее словам, все произошло «быстро, больно и неожиданно». Когда артистке стало плохо, она была в своем доме с семьей и подругой. Поэтому родные сразу же доставили Ассию Ахат в госпиталь.

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    Названа причина экстренной госпитализации певицы Ассии Ахат
    Названа причина экстренной госпитализации певицы Ассии Ахат
    instagram.com/ahhattassia/

    После осмотра певицы в клинику вызвали хирургов, которые и провели лапароскопию. Операция прошла успешно, поэтому сейчас Ассия Ахат оправляется от пережитого на больничной койке.

     «Вот теперь у меня нет ничего лишнего!.. Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло», – рассказала Ассия Ахат.

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