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    Жизнь

    Звезда «Клона» Стефани Бриту ждет сына (фото)

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    <p>Актриса Стефани Бриту и ее супруг Игорь Рачковский ждут первенца</p> <div></div> - Звезда «Клона» Стефани Бриту ждет сына (фото)

    Актриса Стефани Бриту и ее супруг Игорь Рачковский ждут первенца

    Сейчас звезда уже во втором триместре беременности

    В далеком 2001 году на экраны вышел сериал «Клон», который сделал знаменитыми всех исполнителей главных ролей. Стефани Бриту в момент съемок было всего 14 лет, но она мастерски справилась с перевоплощением в дерзкую Самиру, нарушающую строгие правила родителей — Латифы и Мохаммеда.

    Сейчас Стефани почти не снимается в кино, зато в личной жизни ей наконец-то улыбнулась удача. Вот уже несколько лет звезда состоит в отношениях с юристом Игорем Рачковским, а недавно выяснилось, что пара ждет малыша. Об этом Бриту сообщила в социальных сетях. Девушка скрывала пол будущего ребенка, но на днях стало известно, что у нее родится мальчик.

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    Звезда «Клона» Стефани Бриту ждет сына (фото)
    Звезда «Клона» Стефани Бриту ждет сына (фото)
    Звезда «Клона» Стефани Бриту ждет сына (фото)
    Звезда «Клона» Стефани Бриту ждет сына (фото)

    «Наш парень, наш малыш растет. Это такая мечта! Такие невероятные эмоции! Ничего не может быть лучше! Теперь вы понимаете, кто будет доминировать в моем Instagram в ближайшие годы?» — обратилась к поклонникам Стефани.

    Влюбленные уже вовсю готовятся к появлению сына на свет. Они выбрали имя для будущего малыша, но пока не рассказывают о нем поклонникам. Напомним, что отношения с Игорем буквально спасли Бриту после болезненного развода. В 2009 году артистка вышла замуж за футболиста Алешандре Пату, выступающего за клуб «Милан». Пара устроила пышную свадьбу, но брак просуществовал меньше года. Как оказалось, Алешандре постоянно изменял избраннице.

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