Звезда «Клона» Стефани Бриту ждет сына (фото)



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Актриса Стефани Бриту и ее супруг Игорь Рачковский ждут первенца

Сейчас звезда уже во втором триместре беременности

В далеком 2001 году на экраны вышел сериал «Клон», который сделал знаменитыми всех исполнителей главных ролей. Стефани Бриту в момент съемок было всего 14 лет, но она мастерски справилась с перевоплощением в дерзкую Самиру, нарушающую строгие правила родителей — Латифы и Мохаммеда.

Сейчас Стефани почти не снимается в кино, зато в личной жизни ей наконец-то улыбнулась удача. Вот уже несколько лет звезда состоит в отношениях с юристом Игорем Рачковским, а недавно выяснилось, что пара ждет малыша. Об этом Бриту сообщила в социальных сетях. Девушка скрывала пол будущего ребенка, но на днях стало известно, что у нее родится мальчик.

«Наш парень, наш малыш растет. Это такая мечта! Такие невероятные эмоции! Ничего не может быть лучше! Теперь вы понимаете, кто будет доминировать в моем Instagram в ближайшие годы?» — обратилась к поклонникам Стефани.

Влюбленные уже вовсю готовятся к появлению сына на свет. Они выбрали имя для будущего малыша, но пока не рассказывают о нем поклонникам. Напомним, что отношения с Игорем буквально спасли Бриту после болезненного развода. В 2009 году артистка вышла замуж за футболиста Алешандре Пату, выступающего за клуб «Милан». Пара устроила пышную свадьбу, но брак просуществовал меньше года. Как оказалось, Алешандре постоянно изменял избраннице.