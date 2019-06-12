Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере



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Селена Гомес

Певица посетила триллер «Мертвые не умирают», где она сыграла одну из главных ролей

Селена Гомес – одна из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса. Прошлый год выдался для нее непростым: она несколько месяцев провела в психиатрической лечебнице, куда попала с нервным срывом.

Судя по всему, сейчас 26-летняя певица чувствует себя намного лучше. Она часто выходит в свет, снимается в кино и с недавнего времени даже начала выступать.

В этот раз Гомес появилась на премьере зомби-триллера «Мертвые не умирают», где она сыграла одну из главных ролей. Для светского мероприятия звезда Голливуда выбрала черное мини-платье от Celine с перьями и глубоким декольте.

Фотографии Селены Гомес с премьеры фильма в Нью-Йорке уже появились на ее фанатских страницах в соцсети Instagram.