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    Шоу-биз

    Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере

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    <div class="sel_item">Селена Гомес</div> - Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере
    Селена Гомес

    Певица посетила триллер «Мертвые не умирают», где она сыграла одну из главных ролей

    Селена Гомес – одна из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса. Прошлый год выдался для нее непростым: она несколько месяцев провела в психиатрической лечебнице, куда попала с нервным срывом.

    Судя по всему, сейчас 26-летняя певица чувствует себя намного лучше. Она часто выходит в свет, снимается в кино и с недавнего времени даже начала выступать.

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    Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере
    Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере
    Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере
    Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере
    Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере
    Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере
    Неотразимая Селена Гомес в мини-платье с перьями отметилась на кинопремьере

    В этот раз Гомес появилась на премьере зомби-триллера «Мертвые не умирают», где она сыграла одну из главных ролей. Для светского мероприятия звезда Голливуда выбрала черное мини-платье от Celine с перьями и глубоким декольте.

    Фотографии Селены Гомес с премьеры фильма в Нью-Йорке уже появились на ее фанатских страницах в соцсети Instagram.
    кино певица
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