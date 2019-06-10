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    Шоу-биз

    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли

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    Брэд Питт и Анджелина Джоли 

    После развода с Энджи актер стал хуже выглядеть

    Расставание 55-летнего Брэда Питта и 44-летней Анджелины Джоли тяжело сказалось на актере. Прийти в себя после пережитого стресса Брэду помогло неожиданное увлечение. Звездный актер занялся скульптурой.

    Лепкой он заинтересовался еще два года назад после разрыва с женой. Тогда актер поступил в студию известного британского скульптора Томаса Хаусиго, расположенную в Лос-Анджелесе.

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    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
    Неожиданное хобби Брэда Питта помогло ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли

    По сообщениям Us Weekly, занятия помогают Питту справиться с одиночеством, которое обрушилось на него после расставания с семьей.

    После развода с Энджи он стал хуже выглядеть, что не осталось незамеченным поклонниками звезды. Теперь Брэд снова начал путешествовать. Он отправился в Венецию вместе со скульптором, который организовал там свою выставку. В Италии актера видели в компании незнакомки, с которой он флиртовал.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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