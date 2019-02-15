Олег Винник показал театр, в котором выступал 380 раз



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Олег Винник

Украинский артист прогулялся с журналистами по Берлину

Олег Винник показал театр, роль в котором принесла ему мировую славу, а в эксклюзивном интервью рассказал, в каком известном мюзикле ему так и не удалось сыграть, как он поддерживает физическую форму и почему не участвует в отборе на Евровидение.

Экскурсию по городу Олег Винник начал с театра «Дес Вестенс», который называют немецким эквивалентом Бродвея. Именно здесь артист достиг большого успеха как исполнитель мюзиклов.

«В этом театре в 2003-2004 годах я сыграл Жана Вальжана в мюзикле «Отверженные». В этой роли я выходил на сцену 380 раз», – поделился Олег Винник в интервью «Ранку з Україною»

Сейчас в этом театре идет другой известный мюзикл «Танец Вампиров». Как выяснилось, прослушивался на одну из ролей в нем и Олег.

«Это очень популярный мюзикл о графе Крологе. Несколько раз я прослушивался на эту роль, но ни разу мне ее не дали. Видимо потому, что она не хорошая – там нужно было вылезать из гроба. Возможно, и хорошо, что режиссеры не хотели, чтобы я из гроба вылезал к людям», – шутит певец.

Артист также показал место, где он любит есть мороженое. «Скажу откровенно – я нигде в мире не ел лучшего мороженого, чем на Потсдамской площади в Берлине. Здесь есть абсолютно все его виды. Мое любимое – йогуртовое. Бомба!»

Дойдя до самого известного символа Германии – Бранденбургских ворот, за которыми раньше стояла Берлинская стена, разделявшая город пополам – Олег Винник признался, что рядом делает пробежки.

«Это очень известное и легендарное место. Именно здесь находится отель, где Майкл Джексон показывал своего ребенка. Я до этих ворот пробегаю 10 км», – рассказал Винник журналистам канала «Украина».

Также в блиц-интервью артист ответил на самые популярные вопросы от зрителей «Ранку з Україною». Так, выяснилось, что кумир Олега Винника – это Бог, артист не участвует в отборе на Евровидение, потому что для него это неинтересно, и если бы он не стал певцом, то не был бы никем другим. А на вопрос, каким лучше быть – счастливым или красивым, Олег ответил: «Настоящим».