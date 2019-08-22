Ольга Сумская стала дизайнером одежды



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Ольга Сумская

Параллельно с разработкой коллекции модной одежды Ольга Сумская успевает играть в театре и сниматься в кино

Сегодня, 22 августа, народная артистка Украины Ольга Сумская отмечает 53-летие. Свой возраст она не скрывает. Ольга прекрасно выглядит и по праву считается одной из самых красивых украинских актрис. Накануне дня рождения в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» Ольга поделилась секретами красоты и счастливых семейных отношений, рассказала, почему часто ездит в Польшу, редко видится с единственной внучкой, а также поведала о сюрпризе, который готовит для украинских женщин.

Оказывается, Ольга Сумская совсем скоро дебютирует как модный дизайнер! «Мечты сбываются! Наконец-то настало время, когда я могу сосредоточиться на своем хобби. Уже этой осенью я презентую коллекцию одежды под названием «Рідна», – делится планами актриса. –Это будет стилизованная современная летняя одежда с принтами в украинском стиле. Меня вдохновляли картины Марии Примаченко, Катерины Билокур. На подиум выйдут известные женщины Украины – мои подруги, а также мой друг Олег Пинчук. Я закладываю определённую энергетику в эту коллекцию. Гарантирую: в моем платье незамужняя женщина встретит свою судьбу!»

Параллельно с разработкой коллекции модной одежды Ольга Сумская успевает играть в театре – она задействована в семи антрепризных спектаклях – и сниматься в кино как в Украине, так и за рубежом. Сейчас актриса работает над пятым сезоном польского сериала. Для этой роли она даже выучила польский язык: «Когда я впервые приехала на площадку, сказала: «А давайте я попробую выучить язык!» Мне дали текст, я записала украинскими буквами польские слова и так учила».

Пока народная любимица занята на съемках, домашними делами занимается ее муж – актер Виталий Борисюк. Ольга уверена: секрет счастливой семейной жизни – в терпении: «Это мой секрет и совет всем женщинам – быть терпеливыми! Я сегодня отвлекаюсь от негатива, берегу себя. Когда мне хочется высказаться, я сначала посчитаю до пяти или десяти, чтобы сдержаться и не сказать лишнего».

Обе дочери Ольги Сумской продолжают актерскую династию. Младшая Анна в этом году тоже поступила в театральный институт. «Наконец это произошло. Мы очень все переживали, я ее отговаривала, потому что у актеров очень сложная жизнь», – делится народная артистка Украины. Старшая дочь – Антонина Паперная – тоже актриса, сейчас живет в Москве, там строит карьеру и воспитывает двухлетнюю дочь от актера Владимира Яглыча. Ольга сокрушается, что видит единственную внучку не так часто, как хотелось бы: «Я нечасто могу приехать к ним. Прошу Тоню: привези внучку нам с Борисюком, хотим ее понянчить. Но дочь говорит: нет, мама, ты к нам приезжай. Я была у них несколько месяцев назад, весной. Поласкала ребенка, поплакала. Теперь нужно выбрать время, чтобы поехать снова».

Ольга Сумская – всегда стройная и подтянутая – вряд ли у кого-то ассоциируется со словом «бабушка». В 53 года актриса не спешит ложиться под нож пластического хирурга. Она уверена: сохранить красоту можно и без хирургических вмешательств. «Я делаю маски, делаю «уколы красоты» – куда же без них? Не боюсь об этом говорить. Сейчас даже юные девушки идут на уколы красоты, но я бы им не советовала этого делать. Их можно начинать делать после 40 лет, потому что потом кожа привыкает, а вы уже подсели и становитесь зависимы».

Но самый главный секрет красоты и успеха Ольги Сумской в том, что она увлечена тем, что делает. Актриса идет в ногу со временем, много работает и снижать темп своей жизни не собирается.