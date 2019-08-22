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    Жизнь

    Человек-паук покинет киновселенную Marvel

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    <p>Кадр из фильма &laquo;Человек-паук: Вдали от дома&raquo;&nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Человек-паук покинет киновселенную Marvel

    Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» 

    Фото: imdb

    «Человек-паук: Вдали от дома» (уже собрал в прокате более $1,1 миллиарда и стал самым прибыльным фильмом Sony за всю историю

    Студии Sony и Disney не смогли договориться о будущем Человека-паука в киновселенной Marvel. Это означает, что популярный супергерой, скорее всего, больше не появится в фильмах про Мстителей. Как пишет Deadline, причиной стали финансовые разногласия: студии не поделили будущую прибыль от фильмов.

    Как известно, права на Человека-паука принадлежат Sony Pictures, которая сдает героя «в аренду» Marvel Studios (принадлежит Disney). Креативная часть полностью на стороне главы Marvel Studios Кевина Файги, который снял два сольных фильма про Паука, а также вписал героя в сценарий фильмов про Мстителей. По договоренности, за Sony остаются права на экранизацию и доход от проката, а Disney получает 5% выручки и прибыль от продажи мерчандайзинга.

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    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Человек-паук покинет киновселенную Marvel
    Фото: imdb

    По данным источников Deadline, после успеха фильма Disney предложили новую сделку: делить расходы на производство фильма и доходы от него пополам.

    Sony отказалась от такой сделки. Как отмечает Deadline, это был «агрессивный ход со стороны Disney», а для Sony это означало бы отказаться от половины своей самой ценной и прибыльной франшизы.

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