Человек-паук покинет киновселенную Marvel



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Фото: imdb

«Человек-паук: Вдали от дома» (уже собрал в прокате более $1,1 миллиарда и стал самым прибыльным фильмом Sony за всю историю

Студии Sony и Disney не смогли договориться о будущем Человека-паука в киновселенной Marvel. Это означает, что популярный супергерой, скорее всего, больше не появится в фильмах про Мстителей. Как пишет Deadline, причиной стали финансовые разногласия: студии не поделили будущую прибыль от фильмов.

Как известно, права на Человека-паука принадлежат Sony Pictures, которая сдает героя «в аренду» Marvel Studios (принадлежит Disney). Креативная часть полностью на стороне главы Marvel Studios Кевина Файги, который снял два сольных фильма про Паука, а также вписал героя в сценарий фильмов про Мстителей. По договоренности, за Sony остаются права на экранизацию и доход от проката, а Disney получает 5% выручки и прибыль от продажи мерчандайзинга.

По данным источников Deadline, после успеха фильма Disney предложили новую сделку: делить расходы на производство фильма и доходы от него пополам.

Sony отказалась от такой сделки. Как отмечает Deadline, это был «агрессивный ход со стороны Disney», а для Sony это означало бы отказаться от половины своей самой ценной и прибыльной франшизы.