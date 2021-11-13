Оля Полякова засветила редкое фото мужа (фото)

Полякова показала фото мужа Вадима и 16-летней дочери Марии

Украинская певица Оля Полякова отдыхает на Мальдивах. Звезда показала фото вместе с мужем Вадимом и 16-летней дочерью Марией.

«Мы переезжаем на другой остров. Полтора часа на лодке, и мы окажемся в другом мире. А пока Маруся спит на папе как маленькая. Мило», – подписала фото Полякова.

Кроме того, звезда показала свои новые апартаменты. Они, как и предыдущие выполнены из дерева. Есть собственный пляж, терраса, шезлонги. В целом дизайн интерьера и экстерьера выполнены очень стильно.

Ранее Полякова выложила в сеть видео, где ей удалось заснять на камеру, когда она купалась в море, морского дьявола или другое его название манта.

Полякова в программе «Светская жизнь» вспомнила одну курьезную ситуацию, которая произошла на одном из ее концертов.