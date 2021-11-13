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    Оля Полякова засветила редкое фото мужа (фото)

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    Муж&nbsp;Оли&nbsp;Поляковой&nbsp;&ndash; успешный бизнесмен Вадим - Оля Полякова засветила редкое фото мужа (фото)
    Муж Оли Поляковой – успешный бизнесмен Вадим
    Скриншот Instagram

    Полякова показала фото мужа Вадима и 16-летней дочери Марии

    Украинская певица Оля Полякова отдыхает на Мальдивах. Звезда показала фото вместе с мужем Вадимом и 16-летней дочерью Марией.

    «Мы переезжаем на другой остров. Полтора часа на лодке, и мы окажемся в другом мире. А пока Маруся спит на папе как маленькая. Мило», подписала фото Полякова.

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    Кроме того, звезда показала свои новые апартаменты. Они, как и предыдущие выполнены из дерева. Есть собственный пляж, терраса, шезлонги. В целом дизайн интерьера и экстерьера выполнены очень стильно.

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    Оля Полякова засветила редкое фото мужа (фото)
    Оля Полякова засветила редкое фото мужа (фото)
    Оля Полякова засветила редкое фото мужа (фото)
    Скриншот Instagram

    Ранее Полякова выложила в сеть видео, где ей удалось заснять на камеру, когда она купалась в море, морского дьявола или другое его название манта.

    Полякова в программе «Светская жизнь» вспомнила одну курьезную ситуацию, которая произошла на одном из ее концертов.

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    Теги: певица Оля Полякова бассейн
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    Оля Полякова засветила редкое фото мужа (фото)