  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Светская львица Пэрис Хилтон - Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)
    Светская львица Пэрис Хилтон
    instagram.com/parishilton/

    Звезда вышла за бизнесмена

    Знаменитая американская светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем посте в Instagram.

    Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее бойфренд, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они вместе почти два года, хотя познакомились больше десяти лет назад. Рэум сделал ей предложение еще в феврале. До этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)
    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)
    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)
    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)
    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)
    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)
    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)
    instagram.com/parishilton/

    Пышное мероприятие прошло в поместье Бель-Эйр (Bel-Air), принадлежавшем ее покойному дедушке. По словам источника портала E!News, свадебное платье актриса выбрала «поздно вечером накануне свадьбы».

    Среди гостей были многие голливудские знаменитости, в том числе актрисы Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Bebe Rexa.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

    Читайте также: Австралийские ученые рассказали, как правильно щекотать крыс, чтобы сделать им приятно
    Теги: знаменитости Пэрис Хилтон певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)