Пэрис Хилтон вышла замуж. Кто ее избранник (фото)

Звезда вышла за бизнесмена

Знаменитая американская светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем посте в Instagram.

Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее бойфренд, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они вместе почти два года, хотя познакомились больше десяти лет назад. Рэум сделал ей предложение еще в феврале. До этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.

Пышное мероприятие прошло в поместье Бель-Эйр (Bel-Air), принадлежавшем ее покойному дедушке. По словам источника портала E!News, свадебное платье актриса выбрала «поздно вечером накануне свадьбы».

Среди гостей были многие голливудские знаменитости, в том числе актрисы Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Bebe Rexa.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.