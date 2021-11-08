Матвиенко, Винник и Тарабарова пожаловались, что их никогда не хвалили в детстве

Звезды откровенно рассказали о своем детстве

Украинские звезды в программе «Звездный путь» рассказали, что в детстве родители никогда их не хвалили. Поэтому со своими детьми они поступают по-другому.

Например, певица Слава Каминская никогда их не сравнивает, а Тоня Матвиенко всегда хвалит своих дочерей, сообщает «Униан».

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская со слезами на глазах рассказала, что была очень талантливой девочкой. Но за всю ее жизнь ей об этом никто не сказал.

«Мне никто не говорил, что учиться - это классно, это нужно. В учебе мне все легко давалось, но я получала тройки. И все Я только пела и танцевала. А сегодня я получаю серьезное образование, я учусь в американской академии. То есть сегодня я добираю то, что не добрала тогда. И это только потому, что меня никто никогда не хвалил. Если бы хвалили, то я уверена, что получила бы лучшее образование», - сказала звезда.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова вспомнила историю из детства, которая навсегда ей запомнилась. Звезда принесла домой первое место с конкурса, а ее отец спросил, не было ли гран-при.

«Папа так меня мотивировал. Но меня никто никогда не хвалил», - призналась Светлана.

Тоня Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала, что ее тоже никто не хвалил. Поэтому со своими дочками она ведет себя по-другому.

«Я считаю, что нужно хвалить. Своих детей я не просто хвалю, я делаю им комплименты, я их обнимаю и всегда желаю хорошего дня. Мои дети самые лучшие», - добавила Матвиенко.

Слава Каминская

По словам певицы Славы Каминской, она своих детей перехваливает, чтобы они чувствовали, что они самые лучшие.

«Ребенок должен чувствовать поддержку и знать, что он прекрасен. Я никогда их не сравниваю и хвалю каждого по отдельности», - говорит Каминская.

Олег Винник

А вот певец Олег Винник признался, что его хвалить было не за что. Он не мог усидеть на одном месте. По его словам, он был очень видный парень.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.